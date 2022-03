KnowBe4 é líder em conscientização de segurança e avaliação de soluções de treinamento

TAMPA BAY, Flórida, 30 de março de 2022 /PRNewswire/ -- KnowBe4, fornecedor da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e phishing simulada do mundo, anunciou hoje que foi posicionada como líder no The Forrester Wave™: Security Awareness and Training Solutions, relatório do primeiro trimestre de 2022.

Usando uma avaliação de 30 critérios, o relatório The Forrester Wave classifica 11 fornecedores no mercado de conscientização e treinamento de segurança com base em sua oferta atual, estratégia e presença no mercado. KnowBe4 recebeu as pontuações mais altas possíveis em 16 dos 30 critérios de avaliação.

"Ser nomeado como uma das organizações líderes na Forrester Wave for Security Awareness and Training Solutions é uma honra para nós", disse Stu Sjouwerman, CEO de KnowBe4. "Estamos particularmente orgulhosos das pontuações no critério de administração e suporte, onde recebemos as pontuações mais altas possíveis nos subcritérios de integração, presença global e suporte ao cliente e sucesso. Agradecemos a confiança contínua de nossos clientes. KnowBe4 está comprometido em buscar a inovação e liderar nossos clientes em direção à conscientização de segurança, comportamento e mudança cultural de longo prazo para melhor".

"Ter influência direta no ABC: conscientização, comportamento e cultura de uma organização tem sido um componente central dos planos estratégicos de KnowBe4 para avançar suas ofertas além da conscientização de segurança e phishing simulado para ter um impacto verdadeiramente mensurável", disse Perry Carpenter, evangelista chefe e estratégia oficial, KnowBe4. "Trabalhamos para desenvolver um Modelo De Maturidade De Cultura De Segurança abrangente, baseado em evidências e pioneiro no setor para identificar e fortalecer o conhecimento, as crenças, os valores e os comportamentos dos funcionários para que eles possam se tornar uma camada de defesa humana eficaz. A posição de KnowBe4 como a principal organização de treinamento de conscientização de segurança na Forrester Wave é um resultado direto de nossa capacidade de inovar, nosso treinamento de classe mundial e nossa missão de educar os funcionários para tomar decisões de segurança mais inteligentes".

De acordo com o relatório, "Como um dos maiores e mais estabelecidos fornecedores neste espaço, KnowBe4 tem uma trajetória de crescimento invejável. Seu aplicativo de treinamento de conscientização de segurança está entre os cinco primeiros na Galeria de Aplicativos do Microsoft Azure AD. KnowBe4 tem uma das maiores bibliotecas de conteúdo que avaliamos, seu conteúdo para o aluno é único, variado e envolvente. Clientes em potencial que buscam inovação em treinamento, comportamento e mudança de cultura, mas que valorizam a estabilidade de um fornecedor estabelecido, devem avaliar KnowBe4".

Para baixar uma cópia completa do The Forrester Wave for Security Awareness and Training Solutions, visite https://www.knowbe4.com/forrester-wave-security-awareness-training.

Acerca de KnowBe4

KnowBe4, fornecedor do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de phishing simulado do mundo, é usada por mais de 47.000 organizações em todo o mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma nova abordagem de treinamento de conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e diretor de hackers de KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento de KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Dezenas de milhares de organizações confiam em KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como a última linha de defesa.

