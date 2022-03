KnowBe4 es líder en la evaluación de soluciones de concientización y capacitación en seguridad

TAMPA BAY, Florida, 30 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- KnowBe4, el proveedor de la plataforma de simulación de phishing y capacitación en concientización sobre seguridad más grande del mundo, anunció hoy que se ha posicionado como líder en el informe The Forrester Wave™: Security Awareness and Training Solutions, Q1 2022.

Utilizando una evaluación de 30 criterios, el informe The Forrester Wave clasifica a 11 proveedores en el mercado de la capacitación y concientización sobre seguridad en función de su oferta actual, estrategia y presencia en el mercado. KnowBe4 recibió la máxima puntuación posible en 16 de los 30 criterios de evaluación.

"Ser nombrados como una de las organizaciones líderes en The Forrester Wave for Security Awareness and Training Solutions (The Forrester Wave para soluciones de concientización y capacitación en seguridad) es un honor para nosotros", dijo Stu Sjouwerman, director ejecutivo de KnowBe4. "Estamos muy orgullosos de los puntajes en el criterio de administración y soporte, donde recibimos las puntuaciones más altas posibles en los subcriterios de incorporación, presencia global y atención al cliente y éxito. Estamos agradecidos por la continua confianza de nuestros clientes. KnowBe4 se compromete a esforzarse por innovar y guiar a nuestros clientes hacia la concientización de la seguridad, el comportamiento y el cambio cultural a largo plazo para mejorar".

"Tener una influencia directa en el ABC (conciencia, comportamiento y cultura, por sus siglas en inglés) de una organización ha sido un componente central de los planes estratégicos de KnowBe4 para promover sus ofertas más allá de la concientización sobre la seguridad y la simulación de phishing para tener un impacto verdaderamente medible", dijo Perry Carpenter, portavoz y director de estrategias de KnowBe4. "Hemos trabajado para desarrollar un Modelo de madurez de la cultura de la seguridad integral, respaldado por evidencia y pionero en la industria para identificar y fortalecer los conocimientos, creencias, valores y comportamientos de los empleados para que puedan convertirse en una barrera humana de defensa eficaz. La posición de KnowBe4 como organización líder de capacitación en concientización sobre seguridad en The Forrester Wave es un resultado directo de nuestra capacidad para innovar, nuestra capacitación de primera clase y nuestra misión de educar a los empleados para que tomen decisiones de seguridad más inteligentes".

Según el informe, "como uno de los proveedores más grandes y consolidados en este espacio, KnowBe4 tiene una trayectoria de crecimiento envidiable. Su aplicación de capacitación en concientización sobre seguridad se encuentra entre las cinco primeras en la galería de aplicaciones de Microsoft Azure AD. KnowBe4 tiene una de las bibliotecas de contenido más grandes que hemos evaluado, su contenido de aprendizaje es único, variado y atractivo. Los clientes potenciales que buscan innovación en capacitación, comportamiento y cambio cultural, pero que valoran la estabilidad de un proveedor establecido, deberían evaluar KnowBe4".

Para descargar una copia completa de The Forrester Wave for Security Awareness and Training Solutions, visite https://www.knowbe4.com/forrester-wave-security-awareness-training.

Acerca de KnowBe4

KnowBe4, el proveedor de la plataforma de simulación de phishing y capacitación en concientización sobre seguridad más grande del mundo, es utilizado por más de 47 000 organizaciones en todo el mundo. Fundada por el especialista en TI y seguridad de datos, Stu Sjouwerman, KnowBe4 ayuda a las organizaciones a abordar el elemento humano de la seguridad creando conciencia sobre el ransomware, el fraude de los directores ejecutivos y otras tácticas de ingeniería social a través de un enfoque de nueva escuela para la capacitación en concientización sobre seguridad. Kevin Mitnick, un especialista en ciberseguridad reconocido internacionalmente y director de Hacking de KnowBe4, ayudó a diseñar la capacitación de KnowBe4 basándose en sus bien documentadas tácticas de ingeniería social. Decenas de miles de organizaciones confían en KnowBe4 para activar a sus usuarios finales como última línea de defensa.

FUENTE KnowBe4

