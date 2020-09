KnowBe4 lança botão de alerta de phishing aprimorando o recurso de localização de idioma para o Microsoft 365

SAO PAULO, 30 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anunciou hoje que adicionou mais 22 idiomas ao botão de alerta de phishing (PAB).

O PAB, um complemento de e-mail projetado para ajudar os usuários a reportar facilmente e-mails suspeitos e combater ativamente ataques maliciosos, agora inclui um recurso de reconhecimento de idioma que oferece suporte a 22 línguas. Agora os administradores podem habilitar idiomas específicos em suas configurações de Alerta de Phishing para exibir automaticamente um idioma preferido com base nas suas configurações locais.

Esta atualização do PAB melhora drasticamente a experiência dos usuários, oferecendo suporte ao idioma de sua preferência ao investigar um conteúdo suspeito. Todas as operações e módulos de treinamento do PAB agora podem ser realizados no idioma de sua escolha. Se um idioma preferencial não estiver incluído nas opções padrão, os usuários podem seguir etapas simples para adicionar idiomas personalizados.

"Os hackers não estão perdendo tempo tentando descobrir as melhores maneiras de direcionar os usuários a ataques por e-mail, e é nosso trabalho estar um passo à frente deles, fazendo melhorias em nossos produtos que ajudam a proteger melhor os usuários finais", disse Stu Sjouwerman, CEO , KnowBe4. "Eles são inovadores com seus métodos de ataque, e as preocupações do COVID-19 criaram a atmosfera perfeita para explorar as fraquezas dos usuários em ataques de email cuidadosamente elaborados. Essa adição de localização de idioma ao PAB oferece aos usuários uma defesa mais personalizada contra hackers. "

O relatório de investigação de violação de dados de 2020 da Verizon mostra que o phishing continua sendo ameaça número um usada em violações bem-sucedidas vinculadas a ataques de engenharia social e malware. A adição do Language Aware ao PAB melhora ainda mais a qualidade das ofertas de defesa do KnowBe4 contra conteúdo de email malicioso. Ao reconhecer os idiomas específicos da interface de cada usuário, o PAB pode detectar e investigar com mais precisão o conteúdo malicioso.

A nova versão do Phish Alert Button está disponível para integração gratuita e paga do Phish Alert Button para Microsoft 365.

Sobre KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 34.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

