KnowBe4 traduz a sua plataforma de treinamento e conscientização sobre segurança e simulação de ataques de phishing para português do brasil

SÃO PAULO, 18 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, anunciou hoje que traduziu toda a sua plataforma para o português para ajudar a aumentar a acessibilidade global. A plataforma também foi traduzida para o japonês.

Por anos, o Brasil sofreu muitos ataques cibernéticos de alto nível e continuará a ser um alvo para criminosos e fraudadores. Na verdade, o país lidera a lista global de ameaças cibernéticas enviadas por e-mail e também ataques de ransomware, de acordo com um estudo da Trend Micro.

"É amplamente conhecido que o Brasil tem sido um grande alvo para os cibercriminosos por muitos anos", disse Stu Sjouwerman, CEO, KnowBe4. "Portanto, é urgente que as organizações no Brasil implementem treinamento de conscientização em segurança e simulação de phishing o mais rápido possível para ajudar seus funcionários a tomar decisões de segurança mais inteligentes. A tradução de nossa plataforma para o português tornará mais fácil para os profissionais de TI e segurança no Brasil treinar seus usuários em um idioma com o qual estão familiarizados para proteger melhor suas organizações."

A plataforma Kevin Mitnick Security Awareness Training (KMSAT) da KnowBe4 ajuda a educar os funcionários sobre as ameaças de segurança mais recentes, incluindo engenharia social, ataques de spear phishing e ransomware. O simulação de phishing da plataforma permite que profissionais de TI e segurança testem a capacidade de seus usuários de detectar um e-mail de phishing e outros golpes de engenharia social.

A partir de março de 2019, quando a KnowBe4 adquiriu a empresa brasileira El Pescador, a empresa tinha vários módulos de treinamento em vídeo e modelos de simulação de phishing disponíveis em português. Essa nova tradução de todo o console aumenta o número de módulos de treinamento e modelos de phishing disponíveis em português e aprimora significativamente a experiência geral dos clientes no Brasil.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 35.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

