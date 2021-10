Knowde Group Inc.™ se lance au Royaume-Uni avec l'ajout d'un médecin en chef, chef de projet, et annonce un partenariat stratégique avec QNTM Labs

« En tant qu'organisme mondial de recherche sous contrat, il était important pour nous de nous incorporer au Royaume-Uni en fournissant notre empreinte en Europe. Nous avons eu des réunions avec des organismes de réglementation et de financement afin de positionner stratégiquement Knowde Group pour aider nos clients à poursuivre des essais cliniques en Europe axés sur ces nouvelles thérapeutiques », a déclaré Jaspreet Grewal, PDG de Knowde Group Inc.

Outre cette incorporation, Knowde Group a conclu un partenariat stratégique avec QNTM Labs au Danemark, un laboratoire pharmaceutique qui développe des méthodes analytiques pour les produits à base de cannabinoïdes.

« Nous poussons l'industrie du cannabis à adopter une approche pharmaceutique de haut niveau et nous remettons en question le fonctionnement de l'industrie des laboratoires dans le processus, car les laboratoires traditionnels ont du mal à fournir des tests de cannabis médical aux normes BPF de l'UE », a déclaré Justin Ihnken, PDG et cofondateur de QNTM Labs. « Ce partenariat permettra aux deux entreprises de soutenir les clients, depuis la mise en œuvre d'une suite complète d'analyses de niveau BPF à la conduite d'essais cliniques robustes pour faire progresser les produits cannabinoïdes. »

Dans le cadre de notre implantation en Europe, Knowde Group a également le plaisir d'annoncer la nomination de notre directeur médical, le Dr Steve Hajioff. Il est un médecin, un épidémiologiste et un leader clinique accompli avec un long parcours d'innovation et de leadership éclairé dans les secteurs des sciences de la vie, de la recherche et des soins de santé.

En outre, Knowde Group a le plaisir d'annoncer que notre chef de projet à l'international au Royaume-Uni, Eleanor Owen-Jones, est une infirmière diplômée, chef de projet et ancienne contact scientifique médicale pour Canopy Growth. Eleanor dirigera nos recherches et nos projets en Europe. Elle possède une grande expérience des essais cliniques, de la gestion de projets et des affaires réglementaires en Europe.

À propos de Knowde Group : www.knowdegroup.com

Knowde Group™, Inc est un organisme mondial de recherche sous contrat basé au Canada, fondé par des femmes, et un cabinet de conseil hybride dédié à l'avancement des « Plant-Based and Progressive Therapeutics™ » (thérapeutiques végétales et progressives). En tant qu'organisme de recherche sous contrat décentralisé, Knowde Group™ peut engager et gérer le registre et des essais cliniques de phase 1 à 4 à travers le monde. Les domaines d'intérêt du groupe comprennent le cannabis médicinal, les psychédéliques, les produits de santé naturels, les suppléments, les produits alimentaires et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments jusqu'aux essais sur l'homme.

À propos de QNTM Labs : https://qntmlabs.com/

QNTM Labs est un laboratoire d'analyse avancé qui fournit des services de recherche, de développement et de conformité réglementaire aux entreprises pharmaceutiques. Fondé en 2020 et basé à Odense, au Danemark, QNTM Labs se consacre au développement de méthodes analytiques innovantes tout en maintenant les plus hauts niveaux de qualité pour forger de nouvelles normes industrielles. QNTM Labs est déterminé à améliorer la transparence et l'accès à des analyses scientifiques robustes, en travaillant main dans la main avec les cultivateurs mondiaux, les fabricants d'ingrédients pharmaceutiques actifs et les parties prenantes de l'industrie pharmaceutique par le biais de tests analytiques, de recherche contractuelle et de soutien aux essais cliniques.

Pour toute demande de développement commercial et de partenariat, veuillez contacter : Sabrina Ramkellawan, Directrice de l'exploitation chez Knowde Group : [email protected] ; Connor Murphy, Directeur de l'exploitation chez QNTM : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663932/Knowde_Group_Inc__Knowde_Group_Inc___launches_in_the_UK_with_the.jpg

Related Links

https://www.knowdegroup.com/

https://qntmlabs.com/



SOURCE Knowde Group Inc.; QNTM Labs