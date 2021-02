Koch annonce un partenariat stratégique avec le groupe EVBox, leader du secteur des solutions de recharge pour les véhicules électriques

Le partenariat stratégique fait suite à l'investissement PIPE dans le projet de regroupement d'EVBox avec TPG Pace Beneficial Finance Corp.

WICHITA, Kansas, 11 février 2021 /PRNewswire/ -- Koch Strategic Platforms (« KSP »), une filiale de Koch Investments, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec EVBox, un pionnier dans le développement de solutions de stations de recharge pour véhicules électriques. KSP est un groupe récemment créé pour évaluer les opportunités de croissance et les investissements dans les entreprises travaillant dans les domaines de la « nouvelle économie ». KSP vise à être le partenaire privilégié au-delà de l'investissement en capital en tirant parti des ressources et des capacités de Koch Industries, non seulement en créant de nouvelles plateformes pour Koch mais aussi en accélérant la croissance des entreprises dans lesquelles elle investit.

Fondée aux Pays-Bas et disposant de bureaux en Europe et en Amérique du Nord, EVBox a récemment conclu un accord de regroupement d'entreprises avec TPG Pace Beneficial Finance Corp. (NYSE : TPGY.U, TPGY, TPGY WS), ce qui permettra à la société d'être cotée en bourse et de disposer d'un capital de croissance pour son expansion. Koch Investments participe à cette transaction en tant qu'investisseur dans le fonds d'investissement privé en actions publiques (Private Investment in Public Equity, PIPE) de TPG Pace, qui fournira à EVBox un capital de croissance supplémentaire pour étendre sa portée à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de ce partenariat, KSP aidera EVBox à continuer à accroître ses activités en Amérique du Nord. KSP et EVBox exploreront les possibilités de tirer parti de la puissance des positions de premier plan des entreprises de Koch sur le marché pour accélérer la croissance d'EVBox aux États-Unis et dans le monde entier. Les deux entreprises chercheront à collaborer sur des questions allant de l'intégration des technologies logicielles et matérielles à la gestion de projets, en passant par l'excellence opérationnelle ainsi que les ventes et le marketing sur le marché intérieur.

En outre, les entreprises évalueront les installations de stations de recharge au sein des différents sites de Koch dans le monde. Koch Industries est la plus grande entreprise privée d'Amérique du Nord avec plus de 115 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon Forbes, et elle compte plus de 122 000 employés dans le monde.

« Koch est très enthousiaste à l'idée d'investir et de s'associer à EVBox, qui continue à se développer et à poursuivre sur sa forte lancée », a déclaré Steve Feilmeier, président de Koch Investments. « Depuis plus de dix ans, EVBox est un leader mondial en matière de stratégies et de solutions de recharge, ayant expédié plus de 200 000 points de charge à des clients dans 70 pays. Avec sa plateforme logicielle à architecture flexible, leader sur le marché, conçue pour répondre aux besoins de plusieurs segments de clientèle, EVBox est un candidat idéal pour une expansion rapide aux États-Unis ».

« Alors que nous positionnons EVBox pour une expansion mondiale, ce partenariat avec KSP nous apportera des perspectives et des opportunités de croissance stratégiques considérables pour apporter nos solutions de charge leaders sur le marché aux États-Unis et au-delà, tout en donnant à KSP les moyens d'accélérer les solutions d'énergie transformatrice pour les consommateurs du monde entier », a déclaré Kristof Vereenooghe, président directeur général du groupe EVBox. « Notre concentration mutuelle sur le développement de produits et de services innovants qui améliorent la vie et consomment moins de ressources, combinée à l'expérience considérable de TPG Pace en matière de soutien aux entreprises ESG à forte croissance, permettra à EVBox d'accélérer la prochaine étape de sa stratégie de croissance alors que le monde s'oriente vers l'adoption des véhicules électriques. »

« Le monde continue de connaître des changements importants, car la technologie et l'innovation ont un impact sur tout ce que nous faisons », déclare David Park, président de Koch Strategic Platforms. « Notre investissement dans EVBox démontre l'engagement continu de Koch à évaluer des secteurs spécifiques pour trouver des opportunités d'investissement potentielles, y compris l'espace de transformation de l'énergie. »

La relation stratégique avec EVBox représente un élargissement de la relation entre Koch Investments et TPG Pace. Koch Investments a également participé à la récente transaction de TPG Pace avec Nerdy (NYSE) : PACE), une plateforme de premier plan pour l'apprentissage en ligne en direct avec le consommateur, qui est bénéfique à la fois pour les apprenants que pour les spécialistes.

À propos des plateformes stratégiques Koch

Avec des bureaux à Atlanta et Wichita, KSP souhaite être le partenaire d'investissement privilégié des entreprises stratégiques axées sur la croissance et qui innovent dans les secteurs de la « nouvelle économie ». Créée en 2020, l'équipe du KSP poursuit des investissements publics et privés avec des entreprises où un bénéfice mutuel à long terme peut être réalisé.

À propos du groupe EVBox

Fondé en 2010, le groupe EVBox permet aux entreprises avant-gardistes de construire un avenir durable en leur proposant des solutions de recharge de véhicules électriques flexibles et évolutives. Grâce à son vaste portefeuille de stations de recharge commerciales et ultra-rapides EVBox, ainsi qu'au logiciel de gestion de la recharge évolutif conçu par Everon, le groupe EVBox garantit que la mobilité électrique est accessible à tous.

Le groupe EVBox est un leader en matière de R&D, avec des installations à travers l'Europe et l'Amérique du Nord qui développent une technologie révolutionnaire de recharge des véhicules électriques. Avec des bureaux dans le monde entier, notamment à Amsterdam, Bordeaux, Munich et Chicago, et des bases solides dans des dizaines de marchés, le groupe EVBox travaille à façonner un avenir durable pour le transport.

En 2021, le groupe EVBox deviendra une société cotée à la Bourse de New York par le biais d'un regroupement d'entreprises avec TPG Pace Beneficial Finance (NYSE) : TPGY) et les investisseurs initiaux BlackRock, Inclusive Capital, Neuberger Berman Funds et Wellington Management.

À propos de TPG Pace Group et de TPG Pace Beneficial Finance

TPG Pace Group est la plateforme de capital permanent de TPG. TPG Pace Group dispose d'une base d'investisseurs à long terme, patiente et très flexible, ce qui lui permet de rechercher des opportunités intéressantes qui prospéreront sur les marchés publics. TPG Pace Group a sponsorisé cinq sociétés d'acquisition à vocation spécifique (« SAVS ») et a levé plus de 3 milliards de dollars depuis 2015.

TPG Pace Beneficial Finance a levé 350 millions de dollars lors de son introduction en bourse en octobre 2020 afin de rechercher un objectif de regroupement d'entreprises qui combine des fondamentaux commerciaux attrayants, ou avec le potentiel de solides principes et pratiques environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.tpg.com/pace-beneficial-finance.

