Koddi nomme Paul Dahill, spécialiste aguerri des médias commerciaux, au poste de directeur général des ventes pour la région EMEA

Le chef de file de technologies de médias commerciaux renforce son équipe avec l'arrivée de responsables commerciaux de haut niveau afin de soutenir ses activités dans la région et d'accélérer sa croissance sur les marchés clés

LONDRES, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Koddi, la principale technologie de médias de vente au détail et de commerce pour les entreprises, annonce aujourd'hui la nomination de Paul Dahill, vétéran des médias et des technologies de vente au détail, en tant que directeur général des ventes pour la région EMEA. Koddi gère actuellement les meilleurs programmes de médias commerciaux pour les plus grandes entreprises du monde, avec une forte présence dans le secteur du voyage dans la région EMEA. Dahill sera le fer de lance des efforts déployés par Koddi pour étendre et accélérer la croissance dans différents secteurs, en mettant l'accent sur la vente au détail et la finance.

Paul Dahill, Head of EMEA Sales for Koddi

Le secteur de la vente au détail et du commerce est appelé à connaître une croissance considérable dans la région. IAB Europe a récemment révélé que 50 % des acheteurs interrogés établissent déjà des partenariats avec des réseaux de médias de détail et transfèrent même des budgets d'autres canaux marketing pour accroître leurs investissements dans les médias de détail.

« Il s'agit d'une période charnière pour l'adoption sur le marché européen, et les détaillants et les annonceurs sont très désireux d'exploiter le potentiel de ce canal », déclare Nicholas Ward, cofondateur et président de Koddi. « Paul a fait ses preuves en matière de croissance soutenue sur plusieurs marchés à l'échelle mondiale. Nous avons des projets ambitieux pour la région EMEA et Paul possède l'expérience nécessaire pour les mettre en œuvre. »

Dahill apporte à Koddi plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des médias commerciaux, des données et des ventes de technologies publicitaires. Son expertise dans le développement de stratégies de monétisation des données et dans l'établissement de relations solides avec les cadres supérieurs des marques, des agences et des détaillants positionne Koddi pour un succès continu sur le marché EMEA. Il a occupé des postes de direction dans des sociétés de technologie publicitaire telles que Criteo, où il a supervisé la stratégie des agences EMEA et la croissance des ventes au niveau de l'entreprise.

« Les médias commerciaux se trouvent actuellement à un point d'inflexion dans la région EMEA », déclare Paul Dahill, directeur général des ventes pour la région EMEA, Koddi. « Koddi crée des programmes de commerce et de médias respectueux de la vie privée qui représentent une opportunité considérable pour les entreprises de la région. Koddi a mis au point des technologies de pointe qui offrent des avantages clés tels que la flexibilité et la personnalisation, que je suis ravi d'apporter à de nouveaux marchés. »

Koddi accueille également Terra Ingalls dans son équipe américaine pour diriger les ventes de Koddi Ads. Ingalls a plus de 15 ans d'expérience dans la mise en place et la direction d'équipes de vente performantes pour les produits et les plateformes des nouveaux médias. Avant de rejoindre Koddi, Ingalls a occupé des postes à responsabilité au sein d'entreprises internationales pesant plusieurs milliards de dollars, notamment chez Walmart, où elle a contribué à promouvoir le programme de médias de détail de classe mondiale jusqu'à obtenir une position de leader sur le marché.

Koddi alimente un grand nombre des principaux réseaux de médias commerciaux appartenant à des détaillants. Les technologies spécifiques de Koddi permettent une personnalisation poussée et une intégration des données de première partie, offrant aux opérateurs de réseaux de médias commerciaux un contrôle, des performances et un rendement bien supérieurs à ceux des plateformes existantes non personnalisées. Ces recrutements stratégiques renforcent l'engagement de l'entreprise à fournir des technologies innovantes qui permettent aux détaillants, aux places de marché, aux agences de voyage en ligne et à bien d'autres de profiter des 100 milliards de dollars d'opportunités offertes par le commerce électronique.

Pour plus d'informations sur Koddi, veuillez consulter le site koddi.com.

À propos de Koddi :

Koddi est le chef de file de la technologie des médias pour la vente au détail et le commerce. En s'appuyant sur l'IA et les données de première partie, Koddi construit des réseaux médiatiques de vente au détail et de commerce pour les plus grandes entreprises du monde, notamment Booking.com, Fanatics et Cars.com. Avec plus d'une décennie d'expérience et des milliards d'euros de dépenses médiatiques, l'entreprise est à la tête de l'essor rapide du commerce et des médias de détail. Koddi fournit des technologies qui permettent aux détaillants, aux places de marché, aux agences de voyage en ligne et à bien d'autres de profiter des 100 milliards de dollars d'opportunités offertes par le commerce électronique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site koddi.com.

