Kohler lança "Stone Flow" e Rock.01 de Daniel Arsham na Design Miami/ 2021

KOHLER, Wisconsin, 1º de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Kohler, marca líder global em cozinhas e banheiros, exibe sua liderança de longa data em inovação e design em uma instalação personalizada do artista nova-iorquino Daniel Arsham intitulada "Stone Flow" na Design Miami/ 2021. Stone Flow explora a fase experimental da colaboração KOHLER x Arsham e utiliza pedras gigantescas para imitar o design da pia inovadora Rock.01.

Com uma série de objetos e formas semelhantes a pedras, Arsham revela uma nova exploração de seu processo de design, que lida com formas orgânicas encontradas na natureza. A Rock.01 impressa em 3D desenvolvida em Kohler, no estado de Wisconsin, será lançada na instalação Stone Flow nesta semana e estará disponível para compra este mês em uma edição de 99 unidades. A pia única e de edição limitada reúne a inovação criativa e a habilidade artesanal especializada da Kohler e de Arsham.

Na Design Miami/ 2021, a Kohler apresentará uma Design Talk (discussão sobre design), intitulada "Design in the Now: How technology and craft meet the cultural moment", na quinta-feira, 2 de dezembro, com Daniel Arsham, artista-designer; Marc Benda, cofundador da Friedman Benda; David Kohler, presidente e CEO da Kohler; e com o artista-designer Samuel Ross. A discussão será moderada por Wava Carpenter, diretora de curadoria da Design Miami.

Além disso, a Kohler apresentará outras coleções globais inovadoras e que mostram tendências de design em suas ativações em Miami. A coleção de duchas Statement e os controles e registros Anthem representam uma evolução do banho, tanto em relação ao design quanto à experiência, e foram elaborados de forma meticulosa para se adequar aos padrões globais de encanamento, abrindo as portas para uma especificação perfeita e criatividade sem limites. A coleção de torneiras Occasion foi inspirada na alta moda e no glamour simples dos tempos dourados de Hollywood, conferindo tanto charme quanto elegância ao banheiro.

Em homenagem à Design Miami/ 2021, a Kohler contribuiu para a DigDeep, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para levar água limpa às famílias da reserva Navajo Nation. O acesso à água segura está no centro do trabalho da Kohler de preservar o planeta e apoiar o bem-estar de indivíduos e comunidades do mundo todo. A garantia de acesso à água não é apenas crucial para a vida, mas para vidas plenas e para a busca da educação e da arte.

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873, a Kohler Co. é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; armários, azulejos e iluminação de luxo; motores, geradores e soluções de energia limpa. Também é proprietária e operadora de dois destinos de hotelaria e resort de golfe cinco estrelas em Kohler, Wisconsin, e em St. Andrews, na Escócia.

