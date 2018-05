Kokam a livré un système de stockage d'énergie de 30 mégawatts à Alinta Energy : il s'agit de la plus grande batterie au lithium-ion jamais déployée pour une application industrielle en Australie

Le système hybride gaz naturel / batterie augmente la fiabilité, l'efficacité et la durabilité du micro-réseau non connecté.

Mis en fonctionnement en avril 2018, le SSE se compose de cinq conteneurs de Kokam (KCE) de 2,2 MWh chacun, qui utilisent des batteries Lithium-ion NMC à Ultra-haute Puissance (UHP NMC) de Kokam. Le SSE, combiné avec l'actuelle turbine à gaz à circuit ouvert de 178 MW d'Alinta, nommée « Newman Power Station », sert de système hybride de production et de stockage de l'énergie fournie par le gaz natural et les batteries. Ce système hybride forme, conjointement à un réseau de transport d'énergie à haute tension de 220 kV et à des sous-stations à haute tension, un mini-réseau non connecté, qui sert à alimenter les mines de minerai de fer.

Non seulement Kokam a fourni à Alinta Energy le SSE utilisé pour le projet, mais elle a aussi, aux côtés d'UGL Pty Ltd - l'entreprise de services d'ingénierie d'approvisionnement et de construction (EPC) - servi d'intégrateur du système de stockage d'énergie. Kokam a choisi ABB Australia pour fournir le « générateur virtuel » ABB PowerStore™, utilisé pour gérer ce mini-réseau.

Ajouter le SSE au mini-réseau va améliorer la capacité d'Alinta Energy à fournir de l'énergie de façon fiable aux producteurs de minerai de fer de la région, chez lesquels même une brève interruption de courant peut générer des coûts financiers élevés. Par ailleurs, le SSE contribuera à améliorer l'efficacité de la centrale dans son ensemble, à réduire sa consommation de gaz naturel et à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre.

«Pour l'industrie du minerai de fer de la région de Pilbara, qui génère des centaines de milliers, voire des millions, de dollars de production par heure, un approvisionnement énergétique fiable est crucial - cette batterie nous permettra de mieux gérer les périodes de demande. » Jeff Dimery, directeur général et chef de la direction d'Alinta Energy, a déclaré: «Notre projet démontre notre engagement à trouver des façons novatrices d'intégrer notre portefeuille de production au marché actuel dans un marché en évolution qui incorporera plus de production et de production d'énergie renouvelable. d'autres technologies disruptives, en mettant l'accent sur la durabilité, la fiabilité et l'accessibilité. »

« Le système de stockage hybride de gaz naturel et d'énergie d'Alinta Energy et son mini-réseau non connecté démontrent comment des technologies novatrices peuvent, quand elles sont alliées à une conception intelligente, améliorer la fiabilité de l'énergie auprès des clients industriels, tout en offrant des avantages en termes d'efficacité et de durabilité », a déclaré Ike Hong, vice-président de la division des Systèmes d'alimentation de Kokam. « Le Projet de Stockage en Batteries Newman d'Alinta Energy illustre bien la façon dont les nouvelles technologies de stockage d'énergie haute puissance permettent aux clients du secteur public et du secteur industriel de construire des systèmes hybrides gaz naturel / batteries qui améliorent la fiabilité énergétique, réduisent les émissions de gaz à effet de serre et augmentent leurs profits. »

De nouveaux marchés pour la technologie de batteries UHP NMC tant dans le secteur public comme dans le secteur industriel.

Le projet d'Alinta Energy est un exemple du nombre croissant d'opportunités commerciales dans le secteur public et industriel pour la technologie de batterie UHP NMC de Kokam. Conçue pour les applications de stockage d'énergie haute puissance, la technologie de batterie UHP NMC peut être utilisée par les services publics et tous autres fournisseurs d'énergie, tant comme réserve tournante, régulation de fréquence, contrôle du taux de rampe des installations d'énergie éolienne ou solaire de grande dimension, alimentation de puissance sans interruption (ASI), soutien de tension et autres applications qui demandent de fournir de grandes quantités d'énergie en l'espace de quelques secondes ou moins. Par ailleurs, la capacité de la technologie à absorber et restituer rapidement de très grandes quantités d'électricité la rend particulièrement bien adaptée à son association avec le gaz naturel, la génération diesel et autres équipements utilisés pour produire de l'énergie pour l'industrie, là où une interruption de courant, si brève soit-elle, qui stoppe une exploitation minière, un forage en mer ou quelque autre activité, peut entraîner des coûts qui se chiffrent en centaines de milliers de dollars, et même en millions.

La technologie de batterie UHP NMC de Kokam apporte de manière économique et fiable la puissance élevée nécessaire pour des applications au sein des services publics et dans le secteur industriel, grâce à ses atouts qui sont :

Un taux de décharge élevé : la technologie de batterie UHP NMC a un taux de décharge maximum de 10 C, alors que les concurrents ont un taux de 3 C. Cela permet aux batteries UHP NMC de fournir plus d'énergie en cas de besoin.

: la technologie de batterie UHP NMC a un taux de décharge maximum de 10 C, alors que les concurrents ont un taux de 3 C. Cela permet aux batteries UHP NMC de fournir plus d'énergie en cas de besoin. Une haute densité énergétique : la haute densité énergétique de la technologie de batterie UHP NMC permet d'installer jusqu'à 3,77 MWh de stockage d'énergie dans un conteneur de 40 pieds (12 mètres), alors que les batteries NMC standard n'offrent que 3 MWh de stockage. Ce qui revient à stocker plus d'énergie dans moins d'espace.

: la haute densité énergétique de la technologie de batterie UHP NMC permet d'installer jusqu'à 3,77 MWh de stockage d'énergie dans un conteneur de 40 pieds (12 mètres), alors que les batteries NMC standard n'offrent que 3 MWh de stockage. Ce qui revient à stocker plus d'énergie dans moins d'espace. Une longue durée de vie : les batteries UHP NMC ont une durée de vie allant jusqu'à 10 000 cycles, alors que les technologies NMC standard offrent entre 3 000 à 5 000 cycles. Ce la allonge la durée de vie prévue du système de stockage d'énergie.

: les batteries UHP NMC ont une durée de vie allant jusqu'à 10 000 cycles, alors que les technologies NMC standard offrent entre 3 000 à 5 000 cycles. Ce la allonge la durée de vie prévue du système de stockage d'énergie. Une meilleure dissipation de la chaleur : avec un taux de dissipation de la chaleur 1,6 fois supérieur à celui des technologies NMC standard, les batteries UHP NMC peuvent être utilisées à un taux de décharge plus élevé sur de plus longues périodes, sans dégrader pour autant la durée de vie ou les performances de la batterie.

Alinta Energy est une entreprise de services publics australienne de premier plan et à forte croissance, qui a un portefeuille de production en propriété et sous contrat d'environ 2 000 MW. Fournissant de l'électricité et du gaz au détail à plus de 800 000 clients, elle emploie plus de 500 personnes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alinta Energy fournit de l'énergie à ses clients en Australie depuis plus de 20 ans

Avec sa technologie de fabrication exclusive reconnue à l'échelle mondiale, Kokam Co., Ltd fournit une large gamme de systèmes de batteries lithium-ion/polymère à des clients dans plus de 50 pays, en particulier dans les secteurs: militaire, aérospatial, marine, véhicules électriques (VE), systèmes de stockage de l'énergie (SSE), industriel. Avec plus de 150 brevets relatifs à des batteries et un total de 680 mégawatts/heure en fonctionnement in situ, Kokam est un leader confirmé en systèmes de batteries high-tech innovantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.kokam.com.

