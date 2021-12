Koketa começa a fabricar amostras de roupas feitas com tecnologia antimicrobiana Acteev®

"Em se tratando dos materiais que ficam mais próximos da sua pele mais vulnerável, estar seguro e garantir a higiene são prioridades máximas", disse Juan Daniel Del Carpio, diretor comercial da Koketa. "As consumidoras da Koketa desejam beleza, conforto e proteção, e uma parceria com o Acteev torna mais fácil do que nunca cumprir os três requisitos."

As roupas da Koketa com Acteev apresentam os estilos inovadores exclusivos da Koketa, incluindo padrões únicos de tecidos, cores da moda, além de valorizar as silhuetas. O tecido Acteev é macio e respirável, durável e resistente à formação de bolinhas.

Além disso, as roupas feitas com Acteev são resistentes a odores indesejados, mantendo as roupas sempre frescas como novas mesmo após cem lavagens. O ingrediente ativo, com certificação de segurança da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA, tem como alvo as bactérias e micróbios que podem causar odor, mofo e descoloração.

"O zinco é a proteção da natureza", disse Juan Toro, líder global de desenvolvimento de negócios do Acteev nas Américas. "É um mineral necessário para a saúde humana, e aproveitamos seu poder para proteger as roupas de forma natural e sustentável."

Os varejistas que tenham interesse em comercializar a linha Koketa fabricada com Acteev podem encontrar mais informações em koketa.com.

Mais informações sobre o Acteev podem ser encontradas em acteev.com.

