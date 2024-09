Kollaborative Roboter (Cobots) der D-Bot-Serie von Delta mit Red Dot „Best of the Best" Design Award 2024 ausgezeichnet

Wegweisendes Design, das Sicherheit, Effizienz und Zweckmäßigkeit betont

Amsterdam, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten, smarten und umweltfreundlichen Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass seine kollaborativen Roboter (Cobots) der D-Bot-Serie mit dem renommierten Red Dot „Best of the Best" Design Award 2024 für ihre „State of the Art"-Designqualität und -Kreativität ausgezeichnet werden. Die „Best of Best"-Auszeichnung, die höchste Anerkennung in der Kategorie „Red Dot Award: Design Concept", ist ein Beleg für Deltas Fähigkeiten bei der Gestaltung und Entwicklung moderner intelligenter Fertigungslösungen.

Michael Mayer-Rosa, Senior Director, Industrial Automation Business Group bei Delta Electronics EMEA Region, erklärt: „Delta engagiert sich in hohem Maße für Innovation und investiert kontinuierlich mehr als acht Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, und Design ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer Innovationsstrategie. Darüber hinaus bestärkt uns diese Auszeichnung von Red Dot darin, dass wir beim Design unserer Cobots hervorragende Arbeit geleistet haben. Das Cobot-Segment ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in der Automatisierungstechnik* und Delta zielt darauf ab, diese Nachfrage mit seinen Cobots der D-Bot-Serie zu bedienen. Wir sind überzeugt, dass Deltas D-Bot Cobots mit ihrem Design, das sich durch branchenführende Sicherheit, Effizienz und Praktikabilität auszeichnet, die anspruchsvollen Bedürfnisse unserer Kunden in einem breiten Spektrum von Anwendungen erfüllen werden."

Die kollaborativen Roboter der D-Bot-Serie wurden von Delta auf der diesjährigen Hannover Messe zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Serie umfasst sechs hochflexible Modelle kollaborativer Industrieroboter mit jeweils sechs Achsen, Traglasten von bis zu 30 kg und Reichweiten von bis zu 1.800 mm sowie Kompatibilität mit EtherCAT, Modbus und CODESYS.

Sicherheit ist oberstes Gebot

Da die Cobots für die Interaktion mit Menschen in Produktionsumgebungen konzipiert sind, spielt die Sicherheit bei der Produktgestaltung eine sehr wichtige Rolle. Die innovative „Reflex Safety" erkennt Berührungen blitzschnell und kehrt die Bewegung sofort um, um Unfälle zu vermeiden und sowohl Personal als auch Anlagen zu schützen. Die Integration von High-End-Sensoren und die Kollisionserkennung (Tippen mit einem Finger) maximieren die Sicherheit.

Die D-Bot-Serie erfüllt auch die Anforderungen der Schutzklasse IP66 und unterstützt fortschrittliche Sicherheitsprotokolle für einen sicheren und effizienten Arbeitsbereich. Dank IP66 ist auch die Verschmutzungsanfälligkeit im Inneren des Roboters sehr gering und das Äußere lässt sich leicht reinigen.

Die D-Bot-Serie von Delta ist für den schnellen Einsatz in verschiedenen Umgebungen konzipiert und für eine Vielzahl von Aufgaben konzipiert: die Montage komplizierter Komponenten, die Handhabung von Materialien oder schwere Palettieraufgaben. Die D-Bots zeichnen sich in allen Bereichen durch Effizienz und Präzision aus.

Der Red Dot Award ist ein internationaler Preis, der erstmals 1954 verliehen wurde. Jedes Jahr bewertet eine Jury aus erfahrenen Produktdesignern eine Vielzahl von Produkten auf der Grundlage ihrer Designphilosophie. Sie zeichnen innovative Produktdesigns mit dem weltberühmten „Red Dot"-Siegel aus. Die Preisverleihung findet am 10. Oktober 2024 in Singapur statt. Anschließend wird die Ausstellung der Gewinner im Red Dot Design Museum in Singapur eröffnet.

Anmerkungen:

*Prognosen der Marktforscher von Interact Analysis gehen davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Cobots bis 2032 eine jährliche Wachstumsrate von rund 20 Prozent erreichen wird. Link: https://interactanalysis.com/new-application-scenarios-key-to-collaborative-robot-market-success/

Über Delta

Das 1971 gegründete und an der taiwanesischen Börse notierte Unternehmen Delta (Code: 2308) ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem florierenden Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, Laden von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays, um nachhaltige Städte und intelligente Fertigung zu fördern. Als Weltklasse-Unternehmen, das sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen" leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik und sein ESG-bezogenes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta bedient seine Kunden über seine Vertriebsbüros, F&E-Zentren und Produktionsstätten, die sich auf fast 200 Standorte auf fünf Kontinenten verteilen.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine Geschäftserfolge, innovativen Technologien und sein Engagement für ESG erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability Indizes gelistet. In den Jahren 2020, 2022 und 2023 wurde Delta außerdem vom CDP mit einer doppelten „A List" für seinen wesentlichen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit ausgezeichnet und für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette in sechs aufeinanderfolgenden Jahren zum Supplier Engagement Leader ernannt.

Ausführliche Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

