Delta présente ses Robots Collaboratifs de la Série D-Bot récompensés par le prix "Red Dot: Best of the Best" 2024

AMSTERDAM, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial de la gestion de l'énergie et fournisseur de solutions écologiques intelligentes basées sur l'IoT, a annoncé aujourd'hui que ses Robots Collaboratifs (Cobots) de la Série D-Bot ont été récompensé par le prestigieux prix "Red Dot: Best of the Best" 2024 pour la qualité la haute technicité et la créativité de leur design. Cette distinction, la plus haute reconnaissance dans la catégorie "Red Dot Award: Design Concept", témoigne des capacités de Delta en matière de conception et de développement innovants pour offrir des solutions de production intelligentes.

Michael Mayer-Rosa, directeur de la division Industrial Automation de Delta Electronics pour la région EMEA, a déclaré : « Delta s'engage fermement dans l'innovation, investissant constamment plus de 8 % de ses revenus dans la R&D, et le design est un axe clé de notre stratégie d'innovation. De plus, ce prix décerné par Red Dot renforce notre confiance dans l'excellence du design de nos cobots. Le segment des cobots est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide dans la technologie de l'automatisation*, et Delta vise à répondre à cette demande avec sa Série D-Bot. Avec un design offrant une sécurité, une efficacité et une praticité de premier plan dans l'industrie, nous croyons que les cobots D-Bot de Delta répondront aux besoins les plus avancés de nos clients dans une large gamme d'applications. »

Les Robots Collaboratifs de la Série D-Bot ont été présentés au public pour la première fois par Delta lors de la Hannover Messe de cette année. La série comprend six modèles très flexibles de robots industriels collaboratifs, chacun avec six axes, des charges utiles allant jusqu'à 30 kg et des portées allant jusqu'à 1 800 mm, ainsi qu'une compatibilité avec EtherCAT, Modbus et CODESYS.

La sécurité est la priorité absolue

Étant donné que les cobots sont conçus pour interagir avec les personnes dans les environnements de production, la sécurité joue un rôle très important dans la conception du produit. L'innovant "Reflex Safety" reconnaît le contact à une vitesse fulgurante et inverse immédiatement le mouvement pour prévenir les accidents et protéger à la fois le personnel et les équipements. L'intégration de capteurs de haute qualité et de la détection des collisions (par simple pression d'un doigt) maximise la sécurité.

La Série D-Bot répond également aux exigences de la classe de protection IP66 et prend en charge des protocoles de sécurité avancés pour une zone de travail sûre et efficace. Grâce à l'IP66, la possibilité d contamination de l'intérieur du cobot est également très faible et l'extérieur peut être facilement nettoyé.

La Série D-Bot de Delta est conçue pour un déploiement rapide dans une grande variété d'environnements. Les robots collaboratifs de Delta sont conçus pour diverses tâches : l'assemblage de composants complexes, la manutention de matériaux ou les tâches de palettisation lourdes, les D-Bots excellent dans tous les domaines.

Le prix Red Dot est un prix international décerné pour la première fois en 1954. Chaque année, un jury de designers de produits expérimentés évalue une grande variété de produits en fonction de leur philosophie de design. Ils honorent les conceptions de produits innovants avec le célèbre sceau "Red Dot". La cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 octobre 2024 à Singapour. Par la suite, l'exposition des lauréats sera ouverte au Musée du Design Red Dot à Singapour.

Remarques :

(*) Les prévisions des analystes de marché d'Interact Analysis estiment que la demande mondiale de cobots atteindra un taux de croissance annuel d'environ 20 % jusqu'en 2032. Lien : https://interactanalysis.com/new-application-scenarios-key-to-collaborative-robot-market-success/

À propos de Delta

Fondé en 1971 et coté à la Bourse de Taïwan (code : 2308), le groupe Delta est devenu un leader mondial dans le domaine de l'alimentation d'énergie de commutation et des solutions de gestion thermique. Il bénéficie d'un portefeuille reconnu de systèmes et de solutions d'économie d'énergie intelligents pour les secteurs de l'automatisation industrielle et de la construction, de l'alimentation des télécommunications, des infrastructures de centres de données, de la recharge et la traction de véhicules électriques, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et de l'affichage ; son objectif est d'encourager le développement des villes durables et de la production intelligente. En tant qu'entreprise socialement responsable à l'échelle internationale, mue par sa mission : « fournir des solutions innovantes, propres et à haute efficacité énergétique pour un avenir meilleur », Delta met à profit ses compétences clés dans l'électronique de puissance à rendement élevé et de responsabilité la responsabilité sociale et environnementale (RSE) pour relever les principaux défis environnementaux, tels que le changement climatique. Delta répond aux besoins de ses clients à travers ses filliales de vente, ses centres de R&D et ses installations de production répartis dans 200 sites sur 5 continents.

Depuis ses débuts, Delta a reçu de nombreuses récompenses et distinctions internationales pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE))?. Le groupe Delta est recensé par les indices du Dow Jones Sustainability World Index™ (DJSI) depuis 2011, soit 13 années consécutives. En 2020, 2022 et 2023, le projet CDP a accordé au groupe Delta une note AA suite à son importante contribution à la lutte contre le changement climatique et sur les problèmes de gestion de l'eau. Le groupe a également été reconnu en tant que leader en matière d'engagement des fournisseurs, grâce au développement continu de sa chaîne de valeur durable pour la sixième année consécutive.

