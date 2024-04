Kolon Industries cible le marché mondial avec des textiles techniques respectueux de l'environnement grâce à « Techtextil 2024 », un salon commercial international de premier plan pour les textiles

FRANCFORT, Allemagne et SÉOUL, Corée du Sud, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Kolon Industries Inc. (KRX: 120110), principal fabricant de matériaux chimiques et de textiles en Corée du Sud, propose un avenir durable en présentant des technologies de réduction du carbone et des produits respectueux de l'environnement lors du plus grand salon international des textiles et des non-tissés.

Kolon Industries a annoncé le 24 avril qu'elle présentera l'aramide Heracron®, le PET (polyester) non tissé Finon®, et le cuir PET Chamude® au salon Techtextil 2024, qui se tiendra à Francfort, en Allemagne, du 23 au 26 avril. Techtextil est la plus grande exposition au monde pour présenter des matériaux et des technologies textiles industriels révolutionnaires.

Kolon Industries partage avec ses clients des cas d'utilisation innovants de l'aramide. L'année dernière, l'entreprise a activement mis en œuvre la transformation numérique au sein du processus de production en augmentant sa production d'aramide à 15 310 tonnes. La réalisation de livraisons plus rapides, l'optimisation des contrôles de qualité et la surveillance de l'énergie ont permis de réduire les émissions de carbone et d'accroître la valeur pour les clients. De plus, l'entreprise prévoit d'améliorer l'efficacité énergétique de sa production de pâte d'aramide et de fabriquer des produits dont les émissions de carbone sont réduites de 30 % grâce à l'augmentation de sa production à 3 000 tonnes au cours du second semestre de cette année. La pâte d'aramide est fabriquée en coupant et en mettant à la masse du fil d'aramide.

Des produits durables fabriqués à partir de bouteilles d'eau recyclées seront également exposés. Le PET non tissé filé-lié augmente sa part de marché en Europe pour les applications de tapis en obtenant des certifications écologiques mondiales telles que GRS et EPD. Le cuir PET donne la priorité au respect de l'environnement, accrédité par GRS et Oeko-Tex, un système de certification européen démontrant qu'il n'y a pas de danger pour l'environnement et les humains. Grâce à ces produits, Kolon souhaite renforcer ses liens avec ses clients sur les marchés européen et nord-américain des revêtements de sol et des matériaux pour l'intérieur des voitures.

« Techtextil est une bonne occasion de présenter nos diverses technologies textiles sur le marché mondial », a déclaré Choi Yoeng-baeg, directeur de l'exploitation. « Le marché européen est particulièrement favorable aux transitions écologiques et nous présenterons activement nos technologies durables », a-t-il ajouté.

