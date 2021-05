Kommen Sie zu Aquark, dem Entwickler der InverPad® Pool-Wärmepumpe

FOSHAN, China, 12. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Pad Inverter Creator, Aquark hat nun beschlossen, sein Vertriebsnetz zu erweitern, indem es nach globalen Partnern sucht, die dazu dienen, den Aufstieg der Wechselrichter-Pool-Wärmepumpenindustrie zu katapultieren und den Endnutzern eine perfekteSaison Schwimmen Lösung.

Um sich an das schnelle Marktwachstum anzupassen und die Gelegenheit zu nutzen, besuchen Sie Website - https://www.aquark.com.cn/ties. Für die weitere Geschäftsentwicklung bietet Aquark jedem seiner Partner fortschrittliche Expertise in Bezug auf Produkte, Technologie, Service, Marketing und Professionalität. Sie gibt dem Aufstieg globaler Partnerschaften einen Impuls. Im Einklang mit den Grundsätzen der besten Nutzererfahrung und des gegenseitigen Nutzens hat Aquark über 80 Partner in verschiedenen Ländern und Regionen erreicht, darunter Klereo, Sibo Fluidra und AquaChem.

Warum wählen Sie Aquark:

1) Der erste globale Hersteller von Pool-Wärmepumpen zur Herstellung von Pad-Wechselrichtern, angetrieben von InverPad® Technology mit 7 Patenten. Das F&E-Team von Aquark mit mehr als 20 Jahren Erfahrung wird die technische Innovation für die Wärmepumpe des Wechselrichterpools beibehalten.

2) 2020 wurden über 50.000InverPad® Pool-Wärmepumpen exportiert, was zu einem neuen Trend auf dem Markt für Pool-Wärmepumpen führt.

3) Die Mission von Aquark ist es, den höchsten Wert für globale Partner und Pool-Industrie zu schaffen.

Voller Vitalität und Innovation konzentriert sich Aquark auf die Implantation von Inverter-Pool-Wärmepumpen mit Stille und geringerem Energieverbrauch. Die Markenbekanntheit von Aquark lebt von der InverPad® Pool-Wärmepumpe, die den Händlern Geschäftsmöglichkeiten eröffnet.

Was haben Sie gesucht in InverPad® Tech?

Die InverPad® Pool-Wärmepumpe war die einzige Wechselrichter-Poolheizung mit Paddesign bei ihrer Premiere 2017. Die in über 50 Länder und Regionen verteilte InverPad® Pool-Wärmepumpe wurde weltweit in verschiedenen Schwimmbädern eingesetzt. Mit einer niedrigen Schallleistung von bis zu 40 dB(A) auf 1 Meter und einem hohen COP von bis zu 16 ist die InverPad®-Pool-Wärmepumpe ein Hit auf dem Weltmarkt. Noch spannender ist, dass die anstehende Iteration von InverPad® Tech bereit für den Einsatz ist.

Durch den Ausbau der strategischen Zusammenarbeit wird Aquark mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um die Wärmepumpe des Schwimmbades auf ein ganz neues Niveau zu bringen.

Über Aquark

Aquark , der Pad Inverter Creator, ist ein professioneller Hersteller von Inverter-Pool-Wärmepumpen mit Sitz in Guangdong, China. Das Unternehmen Aquark wurde mit innovativem Geist gegründet und entwickelt superleise und energieeffiziente Inverter-Poolheizungslösungen für Anwender überall.

