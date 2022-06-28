Компания Damon Motors сделала выбор в пользу облачного решения EMQX

Мотоциклы компании Damon, которые задумывались как «самые умные, безопасные, полностью электрические мотоциклы на планете», будут оснащены подключенным к облаку движком искусственного интеллекта и усовершенствованной системой оповещения, которая будет непрерывно предупреждать водителя о потенциальных опасностях на дороге. Функционал подключения к облачным данным, построенный на базе технологий EMQX, ведущего в мире поставщика решений в сфере подключаемости устройств Интернета вещей (IoT), обеспечивает инфраструктуру для обмена данными, позволяющую системе ИИ мотоцикла с течением времени совершенствовать оказываемую водителю помощь в управлении транспортным средством.

«Решение EMQX станет одним из важнейших элементов нашей инфраструктуры, на которой основывается безопасное и масштабируемое подключение мотоциклов к облачным средам, — заявил руководитель инженерного отдела компании Damon Роб Чартер (Rob Charter). —

EMQX — облачная платформа обмена сообщениями для устройств IoT, масштабируемая до 100 миллионов одновременных подключений. Благодаря технологиям кластеризации с открытым исходным кодом и открытым стандартным протоколам IoT, таким как Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), платформа EMQX может безопасно переносить большие объемы данных с устройств IoT, таких как автомобильные датчики, в облако и надежно передавать сообщения управления из облака обратно на устройства.

Разработанная компанией Damon система безопасности транспортных средств CoPilot осуществляет сбор данных о ситуации на дороге и поездке с помощью различных камер, радаров и невизуальных датчиков. Ее встроенная нейронная сеть непрерывно производит сканирование на предмет потенциальных опасностей и предупреждает мотоциклиста через тактильную обратную связь на руле, встроенные светодиодные индикаторы на ветровом стекле, камеры переднего и заднего вида, а также радиолокационные дисплеи дальнего радиуса действия.

Благодаря данным, собираемым с транспортных средств и сред по всему миру и распространяемым через платформу EMQX, система ИИ CoPilot сможет со временем совершенствоваться, обеспечивая более полезное взаимодействие с учетом поведения мотоциклиста.

«Работа компании Damon Motors над системой CoPilot представляет собой огромный шаг вперед в области подключаемости транспортных средств и безопасности водителя, — заявил генеральный директор EMQ Technologies Дилан Кеннеди (Dylan Kennedy). — Здесь требуется сочетание точных датчиков, граничных вычислений, машинного обучения и мобильности, что по-настоящему впечатляет. Для EMQ это очень интересный и обогащающий опыт ― предоставить инфраструктуру работы с данными в лице наилучшего в своем классе решения EMQX, которое поможет создать гораздо более безопасную среду для мотоциклиста».

Кроме того, EMQX обеспечивает внутреннюю интеграцию с многочисленными сервисами и базами данных в облаке для облегчения распределения, обработки и анализа телеметрических данных о транспортных средствах. Интернет транспортных средств (Internet of Vehicles) постоянно обращается к EMQ за решениями, сокращающими задержки в работе сетей и обеспечивающие возможность гипермасштабирования.

Мотоциклы моделей HyperSport и HyperFighter от компании Damon уже доступны для бронирования. Предполагается, что облачная система CoPilot будет введена в эксплуатацию в конце 2022 года, а первые мотоциклы с ней, по оценкам, будут поставлены на рынок в начале 2024 года.

Информация о компании Damon Motors

https://damon.com

Компания Damon Motors является одним из мировых лидеров в области подрывных технологий в сфере городской мобильности. Эта базирующаяся в Ванкувере (Канада) компания ведет за собой в будущее отрасль мотоциклов, предлагая беспрецедентные технологии. Мотоциклы Damon, начиная с модели HyperSport, позволили переосмыслить отношения между транспортным средством и мотоциклистом, сделав их единым целым. Эта компания, работа которой строится вокруг запатентованной электрической трансмиссии HyperDrive™, потрясла мир мотоциклов огромными скоростями, смелым дизайном и такими революционными технологиями, как CoPilot™ и Shift™, которые делают мотоцикл умнее, безопаснее и экологичнее. Damon продолжает расширять границы возможного, создавая продукцию, меняющую мировой рынок мотоциклов, и добиваясь изменений в восприятии понятий мобильности и безопасности.

Информация о компании EMQ

https://www.emqx.com

EMQ — поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для инфраструктуры обработки данных Интернета вещей (IoT), предоставляющий ведущую в мире облачную платформу обмена сообщениями IoT и потоковую базу данных, обеспечивающие универсальное облачное решение для информационных соединений, перемещений, обработки и анализа данных Интернета вещей в режиме реального времени, от граничных до облачных и многооблачных сред.

Флагманский продукт компании, платформа EMQX, внедрен более чем 10 тысячами корпоративных пользователей из более чем 50 стран и обеспечивает взаимодействие более 100 миллионов устройств IoT по всему миру. Компания EMQ, пользующаяся доверием более чем 300 клиентов, работающих в критически важной для бизнеса производственной среде, обеспечивает реализацию перспективных решений в сфере IoT и цифровой трансформации предприятий.

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SOURCE EMQ Technologies Co., Ltd.