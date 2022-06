Damon Motors wybiera EMQX - czołowe rozwiązanie na świecie w zakresie infrastruktury połączenia pojazdu z chmurą

„Rozwiązanie EMQX to kluczowy element naszej infrastruktury, ułatwiający łączność motocykla z chmurą w sposób bezpieczny i na dużą skalę" – powiedział Rob Charter, dyrektor działu inżynierii Damon.

EMQX to natywna dla chmury platforma do przesyłania wiadomości dla Internetu Rzeczy, którą można skalować do 100 milionów jednocześnie połączonych urządzeń. Rozwiązanie wykorzystuje technologię klastrowania typu open-source i protokoły IoT o otwartym standardzie, takie jak Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). EMQX może bezpiecznie przesyłać do chmury duże ilości danych z urządzeń IoT, takich jak informacje z czujników pojazdu, i w niezawodny sposób dostarczać wiadomości kontrolne z chmury z powrotem do urządzeń.

System bezpieczeństwa pojazdu Damon CoPilot zbiera dane o drodze i podróży przy pomocy szeregu kamer, radaru i czujników innych niż wizualne. Pokładowa sieć neuronowa nieprzerwanie skanuje potencjalne zagrożenia i ostrzega kierującego przy pomocy wibracji na kierownicy, lampek LED na przedniej szybie, przednich i tylnych kamer i wyświetlaczy radaru dalekosiężnego.

Wykorzystując dane zebrane z pojazdów i miejsc na całym świecie udostępnione poprzez platformę EMQX, CoPilot AI z czasem będzie mógł zapewniać trafniejsze interakcje coraz lepiej dostosowane do indywidualnych zachowań motocyklisty.

„To, co Damon Motors robi z CoPilot jest ogromnym krokiem naprzód w dziedzinie łączności pojazdów i bezpieczeństwa kierujących – zauważa Dylan Kennedy, dyrektor generalny EMQ Technologies. – Wymaga to połączenia precyzyjnych czujników, przetwarzania brzegowego, uczenia maszynowego i mobilności, które robi prawdziwe wrażenie. Fakt, że zapewniamy infrastrukturę danych z naszym najlepszym w swojej klasie rozwiązaniem EMQX, pomagając tworzyć znacznie bezpieczniejsze środowisko dla motocyklisty, jest dla EMQ niezwykle ekscytujący i satysfakcjonujący".

EMQX zapewnia również natywne integracje z wieloma usługami i bazami danych w chmurze, aby ułatwić dystrybucję, przetwarzanie i analizowanie danych z telemetrii pojazdów. Internet Pojazdów wciąż zwraca się do EMQ poszukując rozwiązań, które zmniejszają opóźnienia sieciowe i pozwalają na hiperskalowanie.

Motocykle Damon HyperSport i HyperFighter są już dostępne do rezerwacji. Sieć chmurowa CoPilot zacznie działać pod koniec 2022 r., a szacunkowy czas dostawy pierwszych pojazdów to początek 2024 r.

Damon Motors

https://damon.com

Damon Motors jest globalnym liderem technologicznym, który rewolucjonizuje podróżowanie po mieście. Firma ma siedzibę w Vancouver w Kanadzie i tworzy przyszłość motocykli wprowadzając zupełnie nowatorskie technologie. Począwszy od Hypersport, Damon na nowo wymyślił relację między motocyklem a motocyklistą – zbliżając ich do siebie bardziej niż kiedykolwiek W oparciu o własny elektryczny układ napędowy HyperDrive™ spółka wprawiła branżę motocykli w osłupienie oferując zawrotną prędkość, drapieżny design i imponujące nowe technologie, jak CoPilot™ i Shift™, dzięki którym jazda na motocyklu jest bardziej inteligentna, bezpieczniejsza i lepsza dla środowiska. Damon wciąż przesuwa granice, wywierając globalny wpływ i zmieniając postrzeganie kwestii mobilności i bezpieczeństwa.

EMQ

https://www.emqx.com

EMQ to dostawca oprogramowania infrastruktury danych IoT typu open source, oferujący czołową na świecie natywnie chmurową opartą o MQTT platformę wiadomości IoT i strumieniową bazę danych, zapewniającą kompleksowe natywne dla chmury rozwiązanie do łączenia, przesyłania, przetwarzania i analizowania danych IoT w czasie rzeczywistym, od przetwarzania brzegowego, poprzez chmurę, aż po systemy multicloud.

Flagowy produkt EMQX został wdrożony przez ponad 10 tys. przedsiębiorstw z ponad 50 krajów i łączy ponad 100 milionów urządzeń IoT na całym świecie. Obdarzony zaufaniem 300 klientów w kluczowych środowiskach produkcyjnych, EMQ napędza gotowe na przyszłość rozwiązania IoT i transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1848900/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1823495/Logo.jpg

SOURCE EMQ Technologies Co., Ltd.