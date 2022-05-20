Компания JA Solar седьмой раз подряд попала в рейтинг надежности солнечных модулей PVEL

JA Solar седьмой раз подряд названа одним из лидеров отрасли в рейтинге PVEL PV Module Reliability Scorecard за 2022 г.

ПЕКИН, 20 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar попала в число лидеров рейтинга надежности солнечных модулей PVEL PV Module за 2022 г., опубликованного недавно PE Evolution Labs (PVEL). Лаборатория седьмой раз подряд присвоила JA Solar звание Top Performer, сославшись на выдающуюся производительность продукции компании. PVEL — ведущая лаборатория по тестированию надежности и производительности солнечных модулей.

PVEL ранжирует производителей фотоэлектрических модулей в зависимости от результатов испытаний, проводимых в рамках программы оценки качества продукции (PQP) в течение 18-месячного периода. Программа включает испытания и анализы на тепловые циклические нагрузки (TC600), нагрев во влажной среде (DH2000), деградацию под действием отрицательного напряжения (PID192), световую деградацию (LID), деградацию под действием света и повышенных температур (LeTID) и пр.

По сравнению с большинством стандартизированных тестов программа PQP отличается большей строгостью с точки зрения как условий, так и последовательности испытаний. Следовательно, полученные результаты являются более подробными и значимыми для сценариев практического применения модулей. Результаты PQP позволяют разработчикам проектов в области солнечной энергетики, инвесторам и владельцам активов получать независимые и систематические данные о надежности и производительности, что помогает им выбирать надежную фотоэлектрическую продукцию и эффективно управлять поставками.

Звание Top Performer, полученное компанией JA Solar седьмой раз подряд, показывает, что она продолжает создавать инновационную продукцию и технологии. Согласно данным испытания на выработку электроэнергии продолжительностью один год (февраль 2021 г. по февраль 2022 г.), проведенного совместно JA Solar и TUV Nord, уровень выработки электроэнергии на ватт модуля JA Solar DeepBlue 3.0 приблизительно на 1,6% выше, чем у существующих моделей сверхкрупных модулей.

Уделяя приоритетное внимание исследованиям и разработкам в области фотоэлектрической продукции и различным сферам применения, компания JA Solar демонстрирует свою приверженность содействию разработке и применению высокоэффективных фотоэлектрических технологий. Поставляя высококачественную продукцию клиентам по всему миру, компания JA Solar завоевала признание в отрасли и получила награду «Лучший бренд фотоэлектрической продукции» по версии EUPD Research в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Чили, Мексике, Австралии и во Вьетнаме.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.