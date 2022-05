JA Solar é classificada como "Top Performer" pelo sétimo ano consecutivo no Scorecard de Confiabilidade de Módulos Fotovoltaicos do PVEL de 2022

BEIJING, 19 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Citando o desempenho excepcional de seus produtos, o PV Evolution Labs ("PVEL") reconheceu a JA Solar como "Top Performer" pela sétima vez em seu Scorecard de Confiabilidade de Módulos Fotovoltaicos do PVEL de 2022. O PVEL é um laboratório líder de testes de confiabilidade e desempenho de módulos solares.

O PVEL classifica os fabricantes de módulos fotovoltaicos durante um período de 18 meses com base nos testes do Programa de Qualificação de Produtos (PQP). O PQP engloba testes e análises de ciclagem térmica (TC600), calor úmido (DH2000), sequência de estresse mecânico (MSS), degradação induzida em potencial (PID192), degradação induzida por luz (LID), degradação induzida por temperatura leve e elevada (LeTID) e muito mais.

Em comparação com os testes mais padronizados, o PQP é mais rigoroso em termos de condições e sequências de testes. Consequentemente, os resultados obtidos são mais detalhados e significativos para cenários práticos de aplicação de módulos. Os resultados do PQP oferecem aos desenvolvedores de projetos, investidores e proprietários de ativos solares dados independentes e consistentes sobre confiabilidade e desempenho para possibilitar a escolha confiável de produtos fotovoltaicos e o gerenciamento eficaz de fornecedores.

A sétima designação como "Top Performer" demonstra a inovação contínua da JA Solar em produtos e tecnologia. De acordo com dados de um teste de rendimento de energia com duração de um ano (de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022), realizado em conjunto pela JA Solar e pela TUV Nord, a geração de energia por watt do módulo DeepBlue 3.0 da JA Solar é cerca de 1,6% maior do que a dos módulos de corrente super grandes.

Ao priorizar a P&D para produtos fotovoltaicos e suas várias aplicações, a JA Solar demonstra seu compromisso de promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias fotovoltaicas de alta eficiência. Ao oferecer produtos de alta qualidade a clientes do mundo todo, a JA Solar ganhou reconhecimento no setor e recebeu os selos "Top Brand PV" da EUPD Research na Europa, MENA, Chile, México, Austrália e Vietnã.

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.