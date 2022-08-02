Компания Leica Camera выходит на рынок лазерного телевидения в партнерстве с Hisense

ВЕЦЛАР, Германия, 2 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- В рамках своей стратегии развития компания Leica Camera AG расширяет сферы своей деятельности и намерена занять более прочные позиции в сегменте оборудования для лазерного телевидения за счет своей собственной продукции. С этой целью компания заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Hisense, одним из крупнейших производителей телевизоров, включая инновационные лазерные телевизоры, в мире. Благодаря сотрудничеству в области технологий обе компании создают важную основу для дальнейшей разработки лазерных телевизоров для использования в домашних кинотеатрах. Целью долгосрочного сотрудничества является объединение технологий компании Hisense в сегменте лазерных телевизоров с многолетним опытом компании Leica в области разработки и производства высококачественных проекционных объективов для создания особенно мощной и перспективной технологической платформы для лазерных проекторов ближнего действия.

Для компании Leica Camera AG рынок проекторов — это знакомая среда. Более 50 лет назад линейка Leica Pradovit уже входила в ее ассортимент продукции, сначала в качестве аналогового проектора, а затем и в цифровой версии. Благодаря высокому уровню инноваций, многолетнему опыту и ноу-хау компании, а также высочайшим требованиям к оптическим характеристикам и качеству изображения, ее выход на рынок устройств для лазерного телевидения является логическим шагом в направлении создания новых технологий и покорения новых рынков.

Компания Leica Camera AG представит свой первый собственный лазерный телевизор Leica Cine 1 только на выставке IFA (2-6 сентября 2022 г.) в Берлине, где его можно будет видеть на стенде Leica (стенд 205) в зале 2.2.

«Компания Hisense, один из ведущих производителей лазерных телевизоров, имеет 1700 патентов в этой области, больше, чем кто-либо в мире. Компания Hisense стремится к популяризации лазерного телевидения по всему миру как новой технологии, дающей такие преимущества, как эффект погружения благодаря большому экрану, широкую цветовую гамму, энергосбережение, защита окружающей среды и забота о глазах потребителей по всему миру. Компания Leica, классический и проверенный временем бренд в области обработки изображений, обладает огромной технологической мощью и уникальным качеством и стилем. Благодаря выдающейся оптической технологии, разработанной компанией Leica, лазерный телевизор может воспроизводить более четкие и тонкие изображения. Сочетание уникальных технологий настройки изображения компании Leica и богатой палитры лазерного излучения даст миру потрясающий праздник для глаз», — заявил президент компании Hisense д-р Линь (Lin).

«Домашние кинотеатры — это быстро растущий рынок, и расширение ассортимента продукции Leica в этом сегменте представляет собой многообещающую возможность порадовать новых клиентов продукцией компании Leica премиум-класса. Компания Hisense, технологический и рыночный лидер в области систем лазерного телевидения, является идеальным партнером для воспроизведения фильмов высокой четкости с разрешением 4k в потрясающих домашних кинотеатрах. Мы рады представить на выставке IFA телевизор Leica Cine 1, первый лазерный телевизор с превосходным качеством, которым славится компания Leica», — заявил глава компании Leica Camera AG Маттиас Харш (Matthias Harsch).

Информация о компании Hisense

Штаб-квартира компании Hisense находится в Циндао (Китай). В течение последних 53 лет компания Hisense придерживается таких основных ценностей, как «добросовестность, инновации, ориентированность на клиента и устойчивое развитие» и стратегии развития, основанной на «прочной технологической основе и упорном труде». Деятельность компании охватывает такие сферы, как средства воспроизведения, бытовая техника, интеллектуальные информационные технологии и современная сфера услуг. Благодаря быстрому развитию в течение последнего года компания Hisense сегодня представлена более чем в 160 странах и регионах. Умное телевидение, которое лежит в основе отношений компании Hisense с конечным потребителем (B2C), всегда было а авангарде мировой индустрии. Помимо B2C, компания Hisense также занимает ведущие позиции в отношениях с корпоративными клиентами (B2B) в таких отраслях, как интеллектуальный транспорт, прецизионная медицина и оптическая связь.

Информация о компании Leica Camera AG

Leica Camera AG — международный производитель фотоаппаратов и спортивной оптики премиум-класса. Легендарная репутация бренда Leica основана на давних традициях превосходного качества, немецкой работы и немецкого промышленного дизайна в сочетании с инновационными технологиями. Неотъемлемой частью культуры бренда является разнообразная деятельность компании, направленная на развития фотографии. Помимо галерей Leica и Leica Akademies, которые можно найти по всему миру, существует премия Leica Hall of Fame Award, а также премия Leica Oskar Barnack Award (LOBA), считающаяся одной из самых инновационных премий для спонсоров на сегодняшний день. Кроме того, компания Leica Camera AG с штаб-квартирой в Вецларе (Гессен, Германия) и второй производственной площадкой в Вила-Нова-ди-Фамаликан (Португалия), имеет всемирную сеть своих собственных национальных организаций и розничных магазинов Leica.

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SOURCE Hisense