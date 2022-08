Leica Camera entra no segmento de equipamentos de TV a laser e acerta cooperação tecnológica com Hisense

WETZLAR, Alemanha, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Como parte de seu plano de crescimento estratégico, a Leica Camera AG está expandindo suas áreas de negócios e pretende se posicionar mais fortemente no segmento de equipamentos de TV a laser com seus próprios produtos. Para isso, a empresa estabeleceu uma parceria com a Hisense, um dos maiores fabricantes mundiais de televisões e uma inovadora em TVs a laser. Com essa cooperação tecnológica, ambas as empresas estão criando uma base importante para o desenvolvimento de TV a laser para aplicações de cinema doméstico. O objetivo da parceria de longo prazo é combinar as tecnologias da Hisense no segmento de TV a laser com a experiência de longa data da Leica no desenvolvimento e fabricação de lentes de projeção de alta qualidade, a fim de criar uma plataforma de tecnologia particularmente poderosa e resistente ao tempo para a TV a laser de curta distância.

Para a Leica Camera AG, o mercado de projeção é um ambiente conhecido. Há mais de 50 anos, a linha Pradovit da Leica já fazia parte do portfólio de produtos, primeiro como projetor analógico e posteriormente também em versão digital. Com base no alto nível de inovação da empresa, seus muitos anos de experiência e know-how, e as mais altas demandas de desempenho ótico e qualidade de imagem, a entrada no segmento de dispositivos de TV a laser é um próximo passo lógico na direção de novas tecnologias e outros mercados.

A Leica Camera AG apresentará sua primeira TV a laser, a Leica Cine 1, exclusivamente na IFA (2 a 6 de setembro de 2022) em Berlim e apresentará o produto no estande da Leica no Hall 2.2/estande 205.

"Como líder no setor de TV a laser, a Hisense possui 1.700 patentes nesta área, ocupando o primeiro lugar do mundo. A Hisense se dedica a impulsionar o desenvolvimento global da TV a laser como um novo setor, no intuito de oferecer os benefícios, como experiência imersiva de tela grande, ampla gama de cores, economia de energia, proteção ambiental e cuidado com os olhos para consumidores em todo o mundo. Como uma marca clássica e honrada no setor de imagem, a Leica desfruta de grande força tecnológica e qualidade e estilo únicos. Com a tecnologia ótica notável da Leica, a TV a laser é capaz de apresentar imagens mais claras e delicadas. A combinação do estilo distinto de ajuste de imagem da Leica e as amplas cores da luz do laser trarão ao mundo um banquete visual impressionante", diz o Dr. Lin, presidente da Hisense.

"O mercado de cinema em casa está em rápido crescimento, e a expansão da oferta de produtos da Leica neste segmento representa uma oportunidade promissora de encantar novos clientes com produtos premium da marca. Como líder em tecnologia e mercado na área de sistemas de TV a laser, a Hisense é a parceira ideal para transferir o potencial de produções de filmes 4k de alta definição para uma experiência de cinema doméstico impressionante. Temos o prazer de apresentar a Leica Cine 1 na IFA, a primeira TV a laser com a qualidade superior pela qual a Leica é conhecida", disse Matthias Harsch, CEO da Leica Camera AG.

Sobre a Hisense

A Hisense está sediada em Qingdao, na China. Pelos últimos 53 anos, a Hisense sempre aderiu aos valores centrais de "Integridade, Inovação, Foco no cliente e Sustentabilidade" e à estratégia de desenvolvimento de "base tecnológica sólida e operação robusta". A empresa abrange áreas como multimídia, eletrodomésticos, informações inteligentes de TI e setores de serviços modernos. Com o rápido desenvolvimento no ano passado, os negócios da Hisense se expandiram para mais de 160 países e regiões. A Smart TV, que é o centro do negócio da Hisense B2C, sempre esteve na vanguarda do setor global. Além do B2C, a Hisense também está na liderança global dos setores de B2B, incluindo transporte inteligente, medicina de precisão e comunicações óticas.

Sobre a Leica Camera

A Leica Camera AG é uma fabricante internacional e premium de câmeras e ótica esportiva. A lendária reputação da marca Leica baseia-se em uma longa tradição de excelente qualidade, perícia alemã e design industrial alemão, combinada com tecnologias inovadoras. Uma parte integrante da cultura da marca é a diversidade de atividades que a empresa desenvolve para o avanço da fotografia. Além das Leica Galleries e Leica Akademies espalhadas pelo mundo, há também o prêmio Leica Hall of Fame e, em particular, o prêmio Leica Oskar Barnack (LOBA), que é considerado um dos prêmios de patrocínio mais inovadores existentes na atualidade. Além disso, a Leica Camera AG, com sua sede em Wetzlar, Hessen, na Alemanha, e uma segunda unidade de produção em Vila Nova de Famalicão, em Portugal, tem uma rede mundial de suas próprias organizações nacionais e lojas de varejo da Leica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870585/image_5015956_12625722.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870586/image_5015956_12627175.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense