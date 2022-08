Leica Camera steigt in das Segment der Laser-TV-Geräte ein und vereinbart eine technologische Zusammenarbeit mit Hisense

WETZLAR, Deutschland, 3. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Im Rahmen ihrer strategischen Wachstumsstrategie baut die Leica Camera AG ihre Geschäftsfelder aus und will sich im Bereich der Laser-TV-Ausrüstung mit eigenen Produkten stärker positionieren. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen eine Kooperation mit Hisense, einem der weltweit größten Hersteller von Fernsehgeräten und innovativen Laser-TV, vereinbart. Mit ihrer technologischen Kooperation schaffen beide Unternehmen eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung von Laser-TV für Heimkino-Anwendungen. Ziel der langfristig angelegten Partnerschaft ist es, die Technologien von Hisense im Bereich Laser-TV mit dem langjährigen Know-how von Leica in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Projektionsobjektive zu einer besonders leistungsfähigen und zukunftssicheren Technologieplattform für Laser-TV im Nahbereich zu kombinieren.

Für die Leica Camera AG ist der Projektionsmarkt ein vertrautes Umfeld. Bereits vor mehr als 50 Jahren gehörte die Leica Pradovit-Linie zum Produktportfolio, zunächst als analoger Projektor und später auch in einer digitalen Version. Basierend auf dem hohen Innovationsgrad, der langjährigen Erfahrung und dem Know-how des Unternehmens sowie den höchsten Ansprüchen an optische Leistung und Bildqualität ist der Einstieg in das Segment der Laser-TV-Geräte ein logischer nächster Schritt in Richtung neuer Technologien und anderer Märkte.

Die Leica Camera AG wird ihr erstes eigenes Laser-TV-Gerät, Leica Cine 1, exklusiv auf der IFA (2.-6. September 2022) in Berlin vorstellen und das Produkt am Leica-Stand in Halle 2.2/Stand 205 präsentieren.

„Als führendes Unternehmen in der Laser-TV-Branche besitzt Hisense 1700 Patente in diesem Bereich und steht damit an der Weltspitze. Hisense hat sich zum Ziel gesetzt, die globale Entwicklung von Laser-TV als neue Industrie voranzutreiben, um den Verbrauchern auf der ganzen Welt die Vorteile von großen Bildschirmen, einer großen Farbskala, Energieeinsparung, Umweltschutz und Augenschonung zu bieten. Als klassische und altehrwürdige Marke in der Bildverarbeitung verfügt Leica über große technologische Stärke und einzigartige Qualität und Stil. Mit Leicas bemerkenswerter optischer Technologie ist Laser TV in der Lage, klarere und feinere Bilder zu präsentieren. Die Kombination aus Leicas unverwechselbarem Bildtuning-Stil und den umfangreichen Farben des Laserlichts wird der Welt ein atemberaubendes visuelles Fest bescheren", sagt Dr. Lin, Präsident von Hisense.

„Heimkino-Unterhaltung ist ein schnell wachsender Markt, und die Erweiterung des Produktangebots von Leica in diesem Segment stellt eine vielversprechende Gelegenheit dar, neue Kunden mit Leica Premium-Produkten zu begeistern. Als Technologie- und Marktführer im Bereich der Laser-TV-Systeme ist Hisense der ideale Partner, um das Potenzial von hochauflösenden 4k-Filmproduktionen in ein atemberaubendes Heimkinoerlebnis zu übertragen. Wir freuen uns, mit dem Leica Cine 1 auf der IFA das erste Laser-TV-Gerät in der von Leica gewohnten hervorragenden Qualität vorstellen zu können", so Matthias Harsch, Vorstandsvorsitzender der Leica Camera AG.

Über Hisense

Der Hauptsitz von Hisense befindet sich in Qingdao, China. In den vergangenen 53 Jahren hat sich Hisense stets an die Grundwerte „Integrität, Innovation, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit" sowie an die Entwicklungsstrategie „Solide technologische Grundlage und robuster Betrieb" gehalten. Das Unternehmen deckt Bereiche wie Multimedia, Haushaltsgeräte, intelligente Informationstechnologie und moderne Dienstleistungen ab. Durch die rasante Entwicklung in den letzten Jahren hat sich das Geschäft von Hisense auf mehr als 160 Länder und Regionen ausgeweitet. Smart TV, das Kernstück des B2C-Geschäfts von Hisense, war schon immer an der Spitze der globalen Industrie. Neben dem B2C-Bereich ist Hisense auch weltweit führend in B2B-Branchen wie Intelligent Transportation, Precision Medicine und Optical Communications.

Über Leica Camera

Die Leica Camera AG ist ein international tätiger Premiumhersteller von Kameras und Sportoptiken. Der legendäre Ruf der Marke Leica basiert auf einer langen Tradition von exzellenter Qualität, deutscher Handwerkskunst und deutschem Industriedesign, kombiniert mit innovativen Technologien. Ein wesentlicher Bestandteil der Markenkultur ist die Vielfalt der Aktivitäten, die das Unternehmen zur Förderung der Fotografie unternimmt. Neben den weltweit verteilten Leica Galerien und Leica Akademien gibt es den Leica Hall of Fame Award und insbesondere den Leica Oskar Barnack Award (LOBA), der als einer der innovativsten Sponsoringpreise gilt. Darüber hinaus verfügt die Leica Camera AG mit Hauptsitz in Wetzlar, Hessen, und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão, Portugal, über ein weltweites Netz eigener Landesorganisationen und Leica Retail Stores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870585/image_5015956_12625722.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870586/image_5015956_12627175.jpg

SOURCE Hisense