Компания Shanghai Electric поделилась своим видением китайского рынка ветровой энергетики с журналистами Bloomberg NEF

News provided by

Shanghai Electric

Jul 27, 2020, 22:20 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 28 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Ввод в эксплуатацию первой в Китае плавающей ветровой турбины 8 мВт c технологией «холодного пуска» предоставил компании Shanghai Electric (SHA:601727/HK:02727)  возможность поделиться с Bloomberg NEF своей стратегией и ведением китайского рынка ветровой энергии, а также собственными планами по разработке ветроэнергетических систем, характеризующихся высокой надежностью, стабильностью, безопасностью, экологичностью и малыми выбросами углерода.

China’s first 8MW offshore wind turbine featuring “black start” technology

Как отметил генеральный директор по цифровым технологиям и главный инженер Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) Кан Пэнцзю (Kang Pengju) в интервью изданию Bloomberg NEF Рынок наземных и плавучих ветроэнергетических систем в Китае активно приветствует появление «высокоемких турбинных установок и цифровую трансформацию отрасли», а компания Shanghai Electric «работает над созданием платформы для тестирования и верификации офшорных ветровых турбин мощностью от 10 мВт и интегрированной системы возобновляемой энергетики».

Комментируя важность этого знакового проекта в ходе интервью, г-н Кан отметил, что Shanghai Electric использует тенденции к развитию китайского рынка оффшорных турбин, который, по предварительным прогнозам, должен к концу 2025 года достичь объемов 26 гВт подключенной к национальной энергосети ветровой энергии, для ускоренной разработки передовых решений в сфере возобновляемой энергетики.

«Не так давно мы разработали платформу для тестирования и верификации плавучих ветровых турбин мощностью от 10 мВт и изучаем возможности применения технологий 5G и промышленного Интернета вещей в целях создания интегрированной системы возобновляемой энергетики, сочетающей в себе генерацию и хранение электричества на базе энергии ветра и солнца», - отметил Кан Пэнцзю.

«На обширном китайском рынке в дальнейшем будет наблюдаться мощный спрос на плавучие установки, поскольку на долю глубоководных зон приходится свыше 80% общего объема оффшорных ветровых ресурсов. И наша компания ищет пути для преодоления таких технических сложностей, как строгие ограничения глубины вод для установки плавучих турбин, а также экстремальные условия отдаленных морских районов, зачастую характеризующихся мощными тайфунами», - добавил он.

SEWPG активно расширяет свое присутствие на мировом рынке, предлагая зарубежным рынкам наземных ветровых электростанций специализированные установки на базе платформ 2,5 мВт и 4 мВт. В данный момент компания разрабатывает модели, подходящие для зарубежных энергосетей 60 Гц, стремясь удовлетворять потребности таких стран, как Япония, США и Канада.

Поскольку мировые цепочки поставок тесно интегрированы с китайской экосистемой ветровой энергетики, Shanghai Electric, как провайдер сервисов для полного жизненного цикла ветровых энергосистем, развивает стратегические партнерства с международными предприятиями практически во всех сегментах ценностной цепочки, включая производителей генераторов, редукторов, подшипников, цифровых инструментов и платформ.

В последние годы Shanghai Electric фиксирует резкий рост прибылей: за период с 2018 по 2019 год поступления от продаж продукции компании выросли на 51%. Для сравнения, за тот же период рост прибыльности сегмента термальной энергии составил всего 8,4%. В конце июня этого года компания анонсировала планы по размещению IPO своего подразделения ветровой энергетики Shanghai Electric Wind Power Group.   

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1219707/Shanghai_Electric_8MW_offshore_wind_turbine.jpg  
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg  

Related Links

www.shanghai-electric.com

SOURCE Shanghai Electric

Also from this source

Shanghai Electric spricht mit Bloomberg NEF über seine Sicht der...

Shanghai Electric compartilha perspectivas do mercado chinês de...

Explore

More news releases in similar topics