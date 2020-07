Shanghai Electric partage les perspectives du marché de l'énergie éolienne en Chine lors d'un entretien avec Bloomberg NEF

Le marché des systèmes d'énergie éolienne offshore et onshore en Chine accueille des « turbines de grande capacité et la transformation numérique » et Shanghai Electric est en train de « bâtir une plateforme de test et de vérification pour des turbines éoliennes offshore de plus de dix mégawatts et un système intégré pour les énergies renouvelables », a déclaré Pengju Kang, responsable du service numérique et directeur général de l'ingénierie chez Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG), dans un entretien avec Bloomberg NEF.

Au cours de celui-ci, abordant l'importance de ce projet phare, M. Kang a déclaré que Shanghai Electric profite de la dynamique croissante du marché chinois des turbines offshore, qui devrait voir l'énergie éolienne connectée au réseau passer à 26 GW d'ici la fin de l'année 2025, accélérer la recherche et développement et fournir des solutions d'envergure mondiale en matière d'énergies renouvelables.

« Nous construisons actuellement une plateforme de test et de vérification pour les turbines éoliennes offshore de plus de dix mégawatts et explorons la 5G et l'Internet industriel des objets afin d'établir un système intégré pour l'énergie renouvelable qui associera le vent, l'énergie solaire et le stockage d'énergie », a dit Pengju Kang.

« La demande en unités flottantes sera très importante sur le marché des eaux profondes et de la haute mer en Chine, du fait que ces zones représentent plus de 80 % des ressources éoliennes totales offshore. Nous examinons comment relever les défis techniques tels que la limite inférieure de la profondeur de l'eau pour la mise en place de turbines flottantes, ainsi que l'environnement marin des zones maritimes éloignées et les typhons violents », a-t-il ajouté.

SEWPG étend également son empreinte mondiale, avec des unités spéciales sur mesure, basées sur des plateformes de produits de 2,5 MW et 4 MW, destinées aux marchés étrangers de l'énergie éolienne onshore. La société développe actuellement des modèles adaptés aux réseaux électriques de 60 Hz à l'étranger, afin de répondre à la demande régionale dans des pays comme le Japon, les États-Unis ou le Canada.

Comme les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont étroitement intégrées dans l'écosystème éolien chinois, Shanghai Electric, un prestataire de services tout au long du cycle de vie des systèmes d'énergie éolienne, a établi des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales dans pratiquement chaque segment de la chaîne de valeur, y compris les générateurs, les boîtiers de vitesse, les roulements, les outils numériques et les plateformes de recherche et développement et la conception.

Shanghai Electric a enregistré la progression de revenus la plus importante provenant des énergies renouvelables au cours des dernières années, avec une croissance annuelle de 51 % de 2018 à 2019, contre seulement 8,4 % pour sa puissance thermique au cours de la même période. Au mois de juin dernier, la société a annoncé son plan pour une offre publique initiale (IPO) de sa division éolienne Shanghai Electric Wind Power Group.

