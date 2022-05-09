Компания TCL Electronics удостоена премии iF DESIGN AWARD 2022

«Получение премии iF DESIGN AWARD является важным признанием функциональности и новаторства разрабатываемой TCL продукции. Мы выводим бренд TCL в новые категории и улучшаем жизнь людей за счет интеллектуальных продуктов и первоклассного опыта», — заявил генеральный директор компании TCL Electronics Шаоюн Чжан (Shaoyong Zhang).

Выпускаемая компанией TCL серия breeva Pro с ее превосходным минималистичным дизайном и запатентованными технологиями очистки воздуха представляет собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Модели breeva Pro 400 Premium и breeva Pro 700 Premium отличаются изысканными прямыми линиями и стильной отделкой по бокам и на задней части, благодаря чему эти приборы впишутся в интерьер большинства домов.

Модель breeva Pro 700 Premium, идеально подходящая для использования в помещениях объемом до 700 кубометров, имеет мощную 5-ступенчатую систему фильтрации TCL breevaShieldTM, в которой эффективность фильтрации HEPA 13 составляет более 99,97% для частиц размером 0,3 мкм, таких как пыль, пыльца, клещи, бактерии, или мелкодисперсных частиц диаметром до 2,5 мкм. Между тем, большое количество отрицательных ионов скапливается в воздухе и собирает мельчайшие частицы, а ультрафиолетовые лучи разрушают ДНК и РНК бактерий и микроорганизмов для достижения эффекта стерилизации.

На протяжении почти 70 лет премия iF DESIGN AWARD считается знаком качества за исключительный дизайн. Она является одной из важнейших дизайнерских наград в мире и отмечает выдающиеся дизайнерские заслуги. В 2022 г. на премию iF DESIGN AWARD претендовало 10 776 продуктов и проектов.

Информация о компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — быстроразвивающаяся компания, специализирующаяся на производстве бытовой электроники, один из ведущих игроков в мировой телеиндустрии. Компания была основана в 1981 г. и осуществляет свою деятельность более чем в 160 регионах мира. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиосистемы и «умную» бытовую технику.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1812221/image_1.jpg

SOURCE TCL Electronics