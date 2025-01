Konica Minolta introduceert de CM-3700A Plus: Een nieuwe standaard in kleurmeting

NIEUWEGEIN, Nederland, 15 januari 2025 /PRNewswire/ -- Konica Minolta heeft de CM-3700A Plus gelanceerd, het nieuwste vlaggenschip onder de spectrofotometers, ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen voor precisie en betrouwbaarheid bij kleurmetingen. Dit geavanceerde model bouwt voort op het succes van de wereldwijd erkende CM-3700A en is op maat gemaakt voor industrieën die een nauwkeurig kleurbeheer vereisen, waaronder de automobielindustrie, elektronica, cosmetica, verf, kunststoffen en textiel.

CM-3700A Plus Benchtop Spectrophotometer

De CM-3700A Plus introduceert belangrijke innovaties om prestaties van wereldklasse te garanderen:

Ongeëvenaarde nauwkeurigheid: Het apparaat levert een uitzonderlijke meetnauwkeurigheid, vooral voor uitdagende toepassingen zoals het meten van zwarte kleuren. Het bereikt een inter-instrument overeenkomst van ΔE*ab 0,08 of minder, wat ideaal is bij gebruik van meerdere instrumenten of locaties in toeleveringsketens. Dit zorgt voor consistente en betrouwbare kleurmetingen, zelfs in complexe workflows. Geavanceerde functionaliteit: De nieuwe ingebouwde camera vereenvoudigt het plaatsen van samples en stelt gebruikers in staat om beelden op te slaan naast meetgegevens voor verbeterde traceerbaarheid. De toevoeging van een samplethermometer maakt gelijktijdige kleur- en temperatuurmeting mogelijk, wat de nauwkeurigheid van kwaliteitscontroleprocessen verbetert. Verbeterde efficiëntie: De CM-3700A Plus ondersteunt gelijktijdige meting van SCI (Specular Component Included) en SCE (Specular Component Excluded), waardoor de meettijd wordt gehalveerd ten opzichte van zijn voorganger. Het apparaat is uitgerust met omgevingssensoren om temperatuur en vochtigheid te monitoren en garandeert zeer consistente en betrouwbare resultaten. Gebruiksvriendelijk ontwerp: Met een ruime transmissiekamer voor eenvoudiger hanteren van samples, opslag van accessoires en een robuuste roestvrijstalen constructie is de CM-3700A Plus zowel praktisch als duurzaam. Hij is ontworpen om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te behouden bij langdurig gebruik, zelfs onder fluctuerende omgevingscondities.

De CM-3700A Plus is vervaardigd in Japan volgens strenge kwaliteitsnormen en beschikt over Wavelength Analysis & Adjustment (WAA) technologie, die compenseert voor externe factoren zoals veranderingen in de omgevingstemperatuur. Deze innovatie zorgt voor stabiele prestaties op de lange termijn, tussen het jaarlijks onderhoud door.

Voor verbeterd gegevensbeheer is de CM-3700A Plus volledig compatibel met Konica Minolta SpectraMagic™ NX2 software. Dit programma biedt uitgebreide mogelijkheden voor het classificeren van kleurgegevens, communicatie binnen toeleveringsketens en geavanceerde rapportage. Een premium licentie omvat functies zoals dagelijkse instrumentcontrole om topprestaties te garanderen.

Door innovatie te combineren met klantgerichtheid blijft Konica Minolta wereldwijd marktleider op het gebied van kleurmeting. De CM-3700A Plus bevestigt opnieuw de toewijding van het bedrijf aan het ondersteunen van industrieën waar kleurprecisie essentieel is voor kwaliteit en productiviteit.

Ga voor het volledige persbericht in het Engels naar: https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news/cm-3700a-plus-launch

Ga voor gedetailleerde productinformatie naar: https://www.konicaminolta.nl/nl-nl/hardware/meetinstrument/kleurmeting/tafelmodel-spectrofotometers/cm-3700aplus

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2598723/Konica_Minolta.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2440569/5117540/Konica_Minolta_Logo.jpg

