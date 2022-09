Koniec wyczekiwania: EcoFlow DELTA 2 przybywa do Europy

Nowa, udoskonalona wersja rewolucyjnego przenośnego generatora prądu DELTA 2 do użytku domowego jest dostępna w sklepie internetowym EcoFlow i na portalu Amazon.

BERLIN, 16 września 2022 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow, spółka oferująca przyjazne dla środowiska rozwiązania energetyczne, udostępniła dziś do sprzedaży generator DELTA 2 na stronach EcoFlow i Amazon. Klienci, którzy zakupią nowy przenośny generator prądu w pierwszym tygodniu sprzedaży otrzymają w prezencie wodoodporną torbę DELTA 2.

EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station

Oficjalna premiera produktu odbyła się podczas targów IFA 2022 na początku września, a generator DELTA 2 szybko zyskał popularność wśród gości IFA i został zauważony przez media, w tym CNN, Frandroid, Make Use Of i Techaeris. Z przekonaniem, że DELTA 2 jest produktem przełomowym, który pozytywnie wpłynie na nasze życie, firma EcoFlow zdecydowała odwdzięczyć się klientom.

„Przenośny generator prądu DELTA 2 jest podstawowym urządzeniem dla każdej współczesnej rodziny, w szczególności w sytuacji rosnących kosztów energii elektrycznej i częstych przerw w zasilaniu - powiedział Bruce Wang, dyrektor generalny EcoFlow. - Jedną z kluczowych zasad, jaką kieruje się EcoFlow jest zwrócić coś od siebie naszym użytkownikom i środowisku poprzez zapewnienie niezawodnych rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii możliwie największej liczbie gospodarstw domowych. DELTA 2 jest doskonałą okazją do realizacji tego celu".

Generator DELTA 2 jest dostępny po cenie detalicznej 1199 EUR (1099 GBP) w sklepie internetowym EcoFlow i na portalu Amazon, podczas gdy dostępne są również zestawy obejmujące dodatkowy akumulator DELTA 2 i różne konfiguracje przenośnych paneli słonecznych. W dniach od 16 do 23 września, klienci, którzy kupią generator DELTA 2 otrzymają również nieodpłatnie wodoodporną torbę DELTA 2 o wartości 69 EUR (69 GBP).

Firma EcoFlow poinformowała również, że zastosowanie akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych LFP w DELTA 2 zostanie również odwzorowane w przyszłych produktach firmy oraz, że nowa seria przenośnych generatorów prądu zasilanych akumulatorami LFP trafi do sprzedaży w nadchodzących miesiącach.

„Akumulatory LFP są bardziej stabilną i trwałą alternatywą dla tradycyjnych baterii i stanowią ważny krok na drodze do rozwoju branży energetycznej - powiedział Wang. - EcoFlow jest jedną z pierwszych firm w sektorze, która poszła w kierunku zastosowania akumulatorów LFP, a naszym celem jest zapewnienie współczesnym rodzinom większej niezależności energetycznej w celu przeciwdziałania rosnącej niepewności energetycznej.

EcoFlow jest producentem mobilnych systemów zasilania i rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Od 2017 r. firma dostarcza konsumentom na ponad 100 rynkach przenośne stacje zasilania i ekologiczne akcesoria, dzięki którym nie muszą oni martwić się o problemy z dostępem do energii elektrycznej. Misją EcoFlow jest zmiana sposobu, w jaki ludzie na całym świecie korzystają z energii elektrycznej, poprzez wprowadzanie innowacji obejmujących ciche, lżejsze, i trwalsze urządzenia do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty EcoFlow dostępne są we wszystkich państwach i regionach całej Europy w ponad 400 lokalnych punktach sprzedaży detalicznej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1893476/EcoFlow_DELTA_2_Portable_Power_Station.jpg

