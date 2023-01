KONKA Apresenta Alto Crescimento de Vendas de TVs no Mercado Brasileiro em 2022

BRASÍLIA, Brasil, 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- KONKA Group Co., Ltd. ("a Empresa"; 000016.SZ), fabricante líder de produtos eletrônicos, anunciou que viu uma demanda espetacular por novas TVs e alcançou um crescimento significativo nas vendas no mercado brasileiro em 2022. Especificamente, durante o segundo semestre de 2022, a empresa vendeu mais de 100.000 TVs no Brasil.

Eles estão procurando um filme na TV KONKA 680 Series. (PRNewsfoto/KONKA Group Co., Ltd)

"A inovação é a raiz do sólido crescimento de uma empresa", disse Kobe Liao, gerente geral da KONKA International Business Division. "A KONKA sempre insiste no desenvolvimento de alta qualidade de seus produtos e adota constantemente sua tecnologia de ponta em produtos de uso diário e, dessa forma, oferece aos consumidores em todo o mundo a melhor experiência com sua tecnologia e soluções sofisticadas."

A KONKA está profundamente envolvida no mercado brasileiro desde a sua entrada em 2009, ganhando reconhecimento da marca gradativamente e na construção de confiança com os consumidores locais. Em novembro de 2022, a KONKA lançou a TV Série 680 no mercado online do Brasil. Não demorou muito para que mais de 10.000 unidades do modelo fossem vendidas graças a seus recursos de última geração, incluindo HDR e MEMC, mas a preços acessíveis. A série KONKA 680 tornou-se a favorita dos consumidores brasileiros, proporcionando uma experiência de visualização de alta qualidade em suas casas.

A KONKA tem como objetivo atender às diversas necessidades dos consumidores com sua ampla gama de produtos eletrônicos. No mercado brasileiro, além de produtos de TV, também lançou vários produtos eletrodomésticos. Como pioneira do setor que opera no campo de telas há décadas, a KONKA tem uma profunda compreensão da crescente demanda por conveniência e eficiência para as pessoas em todo o mundo. Alavancando sua experiência em tecnologias Mini LED, OLED e Micro LED, a KONKA lançou uma solução de videoconferência, um produto comercial Interactive Flat-Panel Display (IFPD desenvolvido de forma independente, que estará disponível no Brasil em 2023.

À medida que a KONKA expande gradualmente seus negócios do Brasil e Cuba para outras regiões da América Latina e do Sul, a empresa está implementando uma estratégia de "globalização por meio da localização" como parte de seu esforço para aumentar o conhecimento de sua marca globalmente. Ao configurar um modelo de negócios da marca KONKA localizado para atender às necessidades e cenários de uso do consumidor local, bem como construir uma plataforma que se adapte ao ambiente do mercado local da Internet, a KONKA visa aumentar a competitividade de seus negócios globais por meio de uma estratégia de localização em cada mercado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1988079/680.jpg

FONTE KONKA Group Co., Ltd

