Koo, a segunda maior plataforma de microblog, convida o mundo para usar o Koo (#JoinKoo)

São Francisco, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Koo App, uma startup independente com dois anos, respaldada pelas empresas de investimentos mundialmente reconhecidas, Tiger Global e Accel Partners, convida pessoas que falam diferente idiomas locais de todo o mundo a usar o Koo (#JoinKoo) e experimentar sua plataforma inclusiva, segura, fácil de usar e de acesso gratuito disponível na internet e em aplicativos móveis.

O aplicativo está disponível em mais de 20 idiomas globais, incluindo inglês, francês, alemão, italiano, indonésio, espanhol, português, tailandês, vietnamita, coreano, turco e hindi. Muitos novos idiomas globais serão lançados em breve. O Koo App é a segunda maior plataforma de microblog com recursos multilíngues do mundo.

Recentemente, o Koo atingiu 60 milhões de downloads em todo o mundo. A plataforma está pronta para aumentar sua presença em todo o mundo com uma proposta muito forte que incluirá um recurso que permitirá aos usuários migrar do Twitter para oKoo e uma ferramenta gratuita de autoverificação que poderá verificar se o usuário é humano em segundos. A empresa tornou mais fácil do que nunca migrar do Twitter com a capacidade de importar listas de seguidores do Twitter para uma conta do Koo, eliminando a necessidade de começar do zero.

O recurso proprietário do Koo, chamado Multi-Language Kooing, permite que os usuários postem simultaneamente em vários idiomas do mundo, refletindo o objetivo do Koo de promover a inclusão digital. Os usuários podem visualizar as postagens deles e também usar o recurso de tradução para ler comentários/postagens no idioma que preferirem. Isso também ajudará os criadores a expandir seus alcances para além dos idiomas existentes deles. Por exemplo, um usuário francês agora poderá falar com um brasileiro e um brasileiro poderá interagir com um alemão. Isso não acontece em nenhum lugar da internet.

Mayank Bidawatka, cofundador do Koo, disse: "Nossa missão é unir o mundo,apesar de suas barreiras linguísticas, e ser a plataforma de mídia social mais inclusiva do mundo. Os usuários que buscam alternativas para o Twitter se sentirão familiarizados quando usarem o Koo. Mantivemos a funcionalidade central com a qual eles estão acostumados nos microblogs, ao mesmo tempo em que adicionamos muitos novos recursos que eles vão adorar. O Koo é o futuro do microblog".

Os usuários também podem aproveitar um limite de 500 caracteres, a funcionalidade de editar postagens, capacidade de carregar até 10 fotos do perfil, imagens e vídeos de até 512 MB. O Koo está disponível para download na App Store da Apple e na Play Store do Google. Acesse www.kooapp.com para saber mais ou criar um perfil e começar usar o Koo.

Sobre o Koo:

Saiba mais em www.kooapp.com

