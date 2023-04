KOOLSTOFARME COALITIE PUBLICEERT WERELDWIJDE STANDAARD OM KOOLSTOFUITSTOOT TE METEN EN TE RAPPORTEREN

Industriegroep vraagt commentaar op zijn voorgestelde protocol voor één norm voor koolstofarm staal.

WASHINGTON, 27 april 2023 /PRNewswire/ -- De Global Steel Climate Council (GSCC) heeft vandaag een ontwerp uitgebracht van The Steel Climate Standard, een wereldwijde norm om de koolstofemissies van staal te meten en te rapporteren. De norm is gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door de mondiale staalindustrie aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan om de uitstoot te verminderen in overeenstemming met het doel van de klimaatovereenkomst van Parijs om een 1,5º C-scenario te bereiken. De norm biedt één enkel protocol dat niet afhankelijk is van de technologie en dat wereldwijd op alle staalproducenten in gelijke mate van toepassing is, zodat staalklanten de werkelijke koolstofemissies van staalproducten kunnen kennen en vergelijken.

Bij de publicatie van de norm nodigt de GSCC geïnteresseerde organisaties uit om The Steel Climate Standard te bekijken en opmerkingen in te dienen, die uiterlijk 17 mei 2023 binnen moeten zijn. De volledige tekst van het document en de richtsnoeren voor het indienen van opmerkingen zijn te vinden op: https://globalsteelclimatecouncil.org

"Staalbedrijven en organisaties uit de hele wereld zijn samengekomen om een norm te ontwikkelen die onze industrie in staat zal stellen de koolstofuitstoot te verminderen en investeringen in technologie met een lagere uitstoot aan te moedigen als onderdeel van de wereldwijde inspanning om koolstofvrij te worden", aldus Greg Murphy, Executive Vice President van Nucor Corporation en voorzitter van de GSCC.

"Staal is onlosmakelijk verbonden met de werking van de wereldeconomieën, met inbegrip van de infrastructuur voor schone energie. De Steel Climate Standard is een eenvoudige en begrijpelijke benchmark voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in onze industrie en biedt een transparant middel voor beleidsmakers om weloverwogen beslissingen te nemen," aldus Jeff Hansen, Vice President Environmental Sustainability, Steel Dynamics en bestuurslid van de GSCC.

De GSCC is een van de verschillende groepen en bedrijven die pleiten voor een wereldwijde standaard. In de Verenigde Staten en Europa gaan stemmen op voor een norm met een "glijdende schaal voor het gebruik van ijzerhoudend schroot" - een norm voor staal dat met traditionele productieprocessen is vervaardigd en een andere voor staal dat met circulaire processen is vervaardigd. "De invoering van een dubbele norm zou het mogelijk maken dat staal met een hoge koolstofuitstoot voorrang krijgt op staal met een lagere koolstofuitstoot. Dit is een vorm van greenwashing die innovatie ontmoedigt en staalproducenten met een hoog koolstofgehalte in staat stelt veranderingen in hun productieproces uit te stellen," aldus Phil Bell, voorzitter van de Steel Manufacturers Association.

De door het GSCC voorgestelde norm bestaat uit twee hoofdonderdelen: (1) productcertificeringscriteria waardoor klanten kunnen weten of het staal dat zij kopen zich op het glijdende pad bevindt om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken; en (2) een bedrijfsbreed, op wetenschap gebaseerd kader voor het vaststellen van doelstellingen op basis van een glijdend pad van 1,5 graad. De GSCC-norm zou alle belangrijke BKG-verontreinigende stoffen van de Scope 1-, 2- en 3-emissies meten. De producenten zouden onafhankelijke verificatie van hun emissies en reductiedoelstellingen moeten rapporteren. De productintensiteitsdoelstellingen van de GSCC-norm voor de staalindustrie zijn gebaseerd op het koolstofbudget van het Internationaal Energieagentschap (IEA) voor de ijzer- en staalsector, dat is afgestemd op het 1,5°C-scenario voor netto nul-emissies in 2050.

"Staal zal ook bijdragen tot de overgang naar een groenere economie door de productie van elektrische voertuigen, windturbines, zonnepanelen en andere producten op basis van schone technologie. De GSCC-norm biedt een duidelijke toekomst voor staal in een koolstofarme economie en streeft naar de laagste totale uitstoot van de sector tegen 2050," aldus Franc Cardona, Head of Public Affai rs van de CELSA Group en bestuurslid van de GSCC.

Over de Global Steel Climate Council

De GSCC is een non-profitorganisatie die is opgericht om het voortouw te nemen in de reductie van de koolstofemissies van staal en om investeringen in technologie met een lagere emissie aan te moedigen als onderdeel van de wereldwijde inspanning om economieën en samenlevingen koolstofvrij te maken. De leden van de GSCC zijn staalproducenten, verenigingen en andere organisaties in de staaltoeleveringsketen die aanwezig zijn in 79 landen over de hele wereld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caitlin Carroll op [email protected] of 770-330-3870.

SOURCE Global Steel Climate Council