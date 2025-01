KOORUI lancera le premier moniteur à 750 Hz du monde au CES 2025

LAS VEGAS, 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- KOORUI, en tant que l'un des leaders mondiaux dans l'industrie des moniteurs, lancera une série de nouveaux produits avancés en termes de technologies et d'expériences au CES 2025. Cette initiative marquera un jalon dans les solutions de terminaux d'affichage pour les consommateurs. KOORUI a le plaisir de vous inviter à visiter le stand 35609 au Hall Sud 2 du Centre de conventions de Las Vegas pour découvrir ces produits.

KOORUI to Unveil the World's First Monitor with a 750Hz Refresh Rate at CES 2025

Parmi les nouveaux produits, le plus attendu est le premier moniteur de jeu grand public du monde avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 750 Hz, Pour compenser les défauts en matière de couleur du panneau TN, l'écran peut avoir une gamme de couleurs à 95 % DCI-P3 grâce au programme du dernier film QD associé à une large gamme de couleurs.

Dans l'environnement compétitif actuel des jeux vidéo, chaque image peut décider la victoire ou la défaite dans les jeux FPS et MOBA à rythme rapide. Avec l'augmentation des exigences des joueurs d'esports en matière de fluidité, les moniteurs traditionnels de 144 Hz, 240 Hz, voire 480 Hz, ne répondent plus aux demandes des meilleurs joueurs d'esports. Et ce tout nouveau moniteur de jeu, qui sortira, dépasse les normes conventionnelles en offrant un taux de rafraîchissement ultra-élevé à 750 Hz, atteignant un nouveau sommet en termes de fluidité d'image. KOORUI prévoit de produire ce moniteur en série en 2025 et de le commercialiser simultanément dans le monde entier.

Spécifications du produit :

MOD KOORUI G7 Type d'affichage TN Taille de l'écran 24.5 pouces Résolution FHD Gamme de couleurs DCI-P3 95 % Taux de rafraîchissement (max.) 750Hz Temps de réponse 0.5ms HDR HDR 400

En plus de lancer de nouveaux produits, KOORUI présentera également une sélection de ses produits phares au CES 2025. Ceux-ci comportent des modèles OLED de jeu très populaires, tels que le moniteur UHD OG32UK à taux de rafraîchissement élevé de 480 Hz, et le moniteur DQHD GS49UK de jeu ultra-large de 49 pouces.

Évidemment, grâce à la bonne base de chaîne d'approvisionnement de sa société mère, HKC, ainsi qu'à l'avantage de sa propre usine de verre, KOORUI exposera également plusieurs moniteurs à rapport qualité-prix élevé pour des clients ayant des demandes d'achat centralisé.

À propos de KOORUI

KOORUI est la nouvelle marque de technologie tendance du groupe HKC, un géant du secteur des écrans à semi-conducteurs en Chine. Créé le 4 mai 2021, le jour de la Fête de la jeunesse, le groupe se concentre sur la conception, le développement et la vente de matériel intelligent et de produits électroniques.

KOORUI s'appuie sur ses années d'expérience en matière de R&D, de matières premières, de design et d'artisanat. Grâce à un service de qualité, à une gestion parfaite de la chaîne d'approvisionnement et à l'optimisation des coûts, le groupe est ainsi devenu une marque de renommée mondiale dans le domaine de la R&D et de la fabrication de produits électroniques. Les gameurs, les concepteurs et les personnes qui travaillent sur écran font confiance à ses moniteurs en raison du taux de rafraichissement, de la qualité de l'image et du design innovant. KOORUI adhère aux principes de « pragmatisme, d'honnêteté, d'innovation et d'excellence » et offre à ses clients une expérience visuelle exceptionnelle grâce à une technologie de pointe et à des interfaces conviviales.

Grâce à son réseau puissant de commercialisation à l'échelle mondiale et à sa production annuelle de plus de 6 millions d'unités, KOORUI a établi une forte influence en Amérique du Nord, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus sur les innovations technologiques de KOORUI, n'hésitez pas à visiter son stand au CES 2025 ou à consulter le site web officiel de KOORUI à koorui.net

