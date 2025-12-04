Körber obtient la note maximale de "Platine" dans le classement CyberVadis 2025

HAMBOURG, Allemagne, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Körber a reçu la médaille de platine pour ses réalisations exceptionnelles en matière de cybersécurité dans le cadre du classement volontaire CyberVadis 2025. Cette note dépasse les notes précédentes de l'entreprise.

CyberVadis, une filiale d'EcoVadis, est l'une des principales plateformes d'évaluation de la cybersécurité. L'évaluation porte en particulier sur le système de gestion de la sécurité de l'information de l'entreprise. Körber s'est soumis à cet audit complet pour la troisième fois et a reçu la note maximale de "Platine" pour la première fois cette année, après avoir reçu deux médailles d'or. CyberVadis décerne le certificat de platine aux entreprises qui font preuve d'une maturité exceptionnelle en matière de cybersécurité. Ce prix confirme que la cybersécurité est une priorité pour Körber et qu'elle fait partie intégrante de son modèle d'entreprise.

Qu'est-ce qui est évalué ?

L'évaluation de CyberVadis est basée sur des normes internationales telles que ISO/IEC 27001 et le cadre de cybersécurité du NIST et couvre quatre domaines fondamentaux :

Identifier : identification des actifs, des risques et des processus critiques

Protéger : mesures de protection telles que les contrôles d'accès, la formation et les sauvegardes.

Détecter : mécanismes de détection des incidents de sécurité

Réagir : processus de réponse et de récupération en cas d'incident

"Notre note CyberVadis, qui ne cesse de s'améliorer, témoigne de notre engagement en faveur de la cybersécurité. Nous développons constamment notre infrastructure et nos processus afin d'accroître la résilience de notre entreprise face aux cyberattaques. Cela protège non seulement notre entreprise, mais aussi nos clients", déclare Andreas Gaetje, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Körber. "Notre mise en œuvre constante de la stratégie de sécurité confirme notre statut de partenaire sérieux et digne de confiance, comme en témoignent les résultats de l'évaluation CyberVadis de cette année".

En tant que groupe technologique international, la protection des informations sensibles conformément aux normes industrielles les plus élevées est une priorité absolue pour Körber. Notre engagement repose sur un système complet de gestion de la sécurité des systèmes d'information, qui comprend une stratégie de sécurité efficace, une gestion des risques, ainsi que des contrôles et des processus conformes aux normes internationales.

L'architecture de sécurité s'inscrit dans trois perspectives : les activités de l'entreprise, les exigences des clients et les tendances du marché. Pour traiter les données de ses clients de manière résiliente et sûre, Körber fait également auditer ses processus par d'autres institutions indépendantes et les fait certifier selon des normes ISO reconnues, par exemple.

De plus amples informations sur la cybersécurité chez Körber sont également disponibles sur le site Web du groupe.

