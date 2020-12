Kordsa é o lugar mais incrível para trabalhar no Brasil

A representante global no mercado de tecnologias para pneus, reforços de construção e compostos Kordsa foi reconhecida como o lugar mais incrível para trabalhar no Brasil. A lista é desenvolvida pela FIA, Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, a universidade mais conceituada do Brasil, e pela UOL Universo Online, a maior empresa de comunicação nas áreas de conteúdos, tecnologia, serviços e pagamento digital do Brasil, de acordo com pesquisas qualitativas e quantitativas com 150.000 funcionários de 300 empresas. A Kordsa é a vencedora na categoria médias empresas.

A FIA e a UOL realizaram uma cerimônia virtual para reconhecer as melhores empresas para trabalhar no Brasil, no canal da UOL no YouTube, no dia 1o de dezembro. Durante a cerimônia, foram premiadas empresas com os mais altos níveis de satisfação dos funcionários. A premiação foi feita conforme o porte da empresa, como pequena, média e grande. O prêmio baseia-se na pesquisa de Experiência do Funcionário, realizada pela FIA.

A Kordsa tem sido listada constantemente como um dos melhores lugares para trabalhar no Brasil. Esta é a segunda vez na sequência que a empresa ganha um prêmio como ótimo lugar para trabalhar. No ano passado, a Kordsa também entrou na lista dos Melhores Empregadores do Brasil da conceituada revista Você S/A. A líder em reforços também já havia entrado na lista dos melhores empregadores da Bahia, Brasil, quatro vezes na sequência, foi eleita a 18o melhor empresa pelo Great Place to Work Institute (GPTW), ganhou o prêmio "Melhor em Práticas de Estágio" do Instituto Euvaldo Lodi por dois anos consecutivos e tem também um reconhecimento especial chamado "revelação do ano" da Você S/A.

"Esse prêmio marca nosso compromisso com a promoção de um local de trabalho que incentive o pensamento criativo e inovador, um ambiente que cultive a participação do indivíduo e que estimule o nascimento de novas ideias. Entre tantas incertezas, fomos capazes de superar os desafios do novo normal e garantir o envolvimento, comprometimento, felicidade e conexão de nossas pessoas durante esse período difícil. Sempre colocamos nossos funcionários no centro de todas as nossas operações e promovemos uma cultura baseada na confiança. Essa é a razão do nosso sucesso em ser uma líder da inovação e a orgulhosa reforçadora da vida", disse o diretor de negócios da Kordsa Brasil, João Augusto Santos, que recebeu o prêmio na cerimônia virtual.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1358061/Kordsa_Brazil_Award.jpg

FONTE Kordsa

SOURCE Kordsa