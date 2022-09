KORIO LANCE LA PREMIÈRE PLATEFORME AXÉE SUR LA CONFORMITÉ DU SECTEUR DE L'IRT

Les fondateurs cherchent à définir une nouvelle norme d'excellence pour les essais cliniques

DOYLESTOWN, Pennsylvanie, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Korio, Inc, une société d'IRT axée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui une nouvelle solution qui rehaussera les attentes de l'industrie en matière de qualité, de cohérence et de performance de la gestion de la randomisation et de l'approvisionnement des essais (RTSM).

Les effets négatifs cumulés d'une mauvaise performance du système, de processus manuels gonflés et d'une rotation élevée du personnel sont couramment transmis par les anciens fournisseurs d'IRT à leurs clients du secteur des sciences de la vie. Le résultat malheureux est l'interruption des opérations d'essais, des retards coûteux et une diminution de la confiance dans la fonctionnalité IRT critique et les équipes de services qui alimentent leurs essais.

Pour résoudre ces problèmes systémiques de qualité et d'évolutivité, Korio a conçu la première plateforme IRT axée sur la conformité du secteur. Grâce à des dizaines d'années d'expérience pratique de l'IRT sur des milliers d'essais, Korio permet d'atteindre des objectifs ambitieux en matière de réutilisation des fonctionnalités IRT, de répétabilité des processus, de performance du système et de qualité globale du système en intégrant le flux de travail de l'IRT dans le logiciel lui-même.

« La suite de fonctionnalités IRT de Korio, la meilleure de sa catégorie, est imbriquée dans un cadre GxP complet qui permet de naviguer efficacement et en profondeur dans les problèmes de qualité et d'évolutivité de longue date qui tourmentent les fournisseurs d'IRT aujourd'hui », déclare Ryan Keane, cofondateur et PDG de Korio « Comme notre plateforme apprend les préférences et les paramètres uniques de chaque client, nous pouvons automatiquement fournir des résultats IRT cohérents et prévisibles, créant ainsi un cycle vertueux de succès précoce et durable pour les clients et les employés. »

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la solution IRT de Korio :

La possibilité de réutiliser les paramètres d'étude au niveau du client et de les appliquer aux essais cliniques suivants, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer une qualité constante,

Fonctionnalité permettant de créer et de gérer l'ensemble de la documentation IRT au sein de la technologie pour réduire les frais généraux et améliorer la précision de la configuration IRT,

Des diagnostics en temps réel sur chaque système IRT pour garantir la disponibilité, la performance et la santé globale du système pendant toute la durée de chaque essai.

Les cofondateurs de Korio, Ryan Keane et Chuck Harris, apportent à l'entreprise une expérience combinée de plus de 30 ans dans le domaine de l'IRT. Dix de ces années ont été passées à travailler ensemble, où ils ont fait évoluer une start-up IRT pour en faire un fournisseur mondial de premier plan.

« Pour concevoir une plateforme IRT intuitive, évolutive et riche en fonctionnalités, il était essentiel de réunir des leaders d'opinion provenant de l'intérieur et de l'extérieur de l'industrie IRT », a déclaré Chuck Harris, cofondateur et COO de Korio. « En tirant parti d'une conception de produit et de solutions technologiques brillantes provenant de l'extérieur de notre niche, et en les combinant avec les besoins de l'IRT tels qu'ils sont énoncés par les experts en essais cliniques, Korio est en mesure de résoudre les défis de l'IRT pour ses clients et ses employés sur le long terme. »

Korio présentera sa plateforme lors de la conférence Informa IRT à Boston du 17 au 19 octobre 2022 et sa solution sera disponible pour accueillir ses premiers essais cette année.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.korioclinical.com/ .

À propos de Korio, Inc.

La mission de Korio est de permettre aux gens d'en faire plus avec la technologie clinique. En intégrant dans notre plateforme les méthodes uniques et puissantes des meilleurs experts du secteur pour naviguer dans les protocoles complexes d'aujourd'hui, la plateforme Korio transforme le statu quo en permettant de mettre en place et de gérer les essais cliniques en toute confiance, en moins de temps et avec des résultats prévisibles et cohérents. Si le changement est la seule constante dans les essais cliniques, nous pensons que Korio est votre copilote vers le succès.

