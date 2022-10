Koura apresentará refrigerantes de última geração na Chillventa 2022

Novos produtos inovadores têm um papel crucial na promoção do avanço do setor de refrigerantes para garantir um futuro mais sustentável

NUREMBURG, Alemanha, 12 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa de soluções fluoradas da Orbia, Koura, líder global em desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos fluorados, reúne-se com especialistas internacionais em refrigeração, condicionadores de ar, ventilação e bombas de calor na Chillventa 2022, em Nuremberg (de 11 a 13 de outubro). Neste cenário global, as equipes técnicas e comerciais da Koura apresentarão sua próxima geração de refrigerantes, como o premiado Koura Klea® 473A e Koura Klea 456A. A Koura poderá ser encontrada no corredor 9, estande 9-404.

"Com base em nosso legado, a Koura está posicionada de forma diferenciada para transformar o setor de refrigerantes com novos produtos mais limpos, desenvolvidos para uso em vários setores essenciais para o mundo moderno, que muda rapidamente", disse Gregg Smith, presidente da Orbia Fluorinated Solutions. "Nossos refrigerantes evoluíram conforme a sociedade, as economias e as expectativas dos clientes mudaram. Continuaremos a atender às necessidades de nossos clientes, desenvolvendo produtos inovadores com foco em pesquisa e sustentabilidade."

Refrigerantes com foco no futuro em destaque:

Koura Klea 473A, recentemente reconhecido como "inovação em refrigeração do ano" na premiação 2022 Cooling Industry Awards, oferece uma redução superior a 85% no potencial de aquecimento global (GWP) com relação aos produtos disponíveis no mercado. Ele foi desenvolvido como um refrigerante não inflamável para atingir alto desempenho em aplicações de resfriamento em temperaturas ultrabaixas, como cadeia de frio de alto valor, armazenamento de vacinas, câmaras de testes climáticos, transporte e outros usos médicos.

Koura Klea 456A, uma alternativa econômica e com boa relação custo-benefício ao 134a que está ajudando o setor automotivo de pós-venda a atender à demanda e manter preços competitivos. Com uma redução de 50% no GWP, a Koura pode fornecer ao mercado o dobro de produto sob as mesmas regulamentações, estabilizando o preço e a disponibilidade para lojas e concessionárias.

"Nosso desenvolvimento de produtos tem como base nosso investimento nos melhores programas de talentos, pesquisa e desenvolvimento e em processos com tecnologia de última geração que nos permitem atender à demanda de nossos clientes e promover o avanço do setor", disse Dave Smith, vice-presidente de gestão e estratégia de produtos da Koura, a empresa de soluções fluoradas da Orbia. "Nossas duas últimas inovações estão reduzindo a pegada de carbono e estão de acordo com nosso compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o meio ambiente, mantendo, ao mesmo tempo, o desempenho de nossos clientes em primeiro lugar."

Apresentações de especialistas na Chillventa 2022:

Todos os dias, às 13h, os especialistas da Koura realizarão apresentações no estande sobre a forma como as reduções dos gases de efeito estufa fluorados (F-gas) impactarão o setor. Pare no corredor 9, estande 9-404 para discutir o impacto dessas regulamentações e a forma como os refrigerantes mais novos da Koura ajudam os clientes a atender aos requisitos e, ao mesmo tempo, manter o desempenho.

Na quinta-feira, 13 de outubro, às 10h, os especialistas da Koura também realizarão uma apresentação sobre como conseguir que o setor realize reduções de HFC. Pare no corredor 7A, estande 7A-616 para aprender sobre o impacto dos refrigerantes de última geração da Koura.

Para mais informações sobre a Koura, acesse: www.kouraglobal.com e LinkedIn.

