KPMG: 88% dos CEOs de instituições financeiras estão otimistas com o crescimento dos negócios

SÃO PAULO, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com o recorte de instituições financeiras da pesquisa anual "KPMG 2021 CEO Outlook", 88% dos CEOs de instituições financeiras estão confiantes no crescimento das organizações que lideram, mas esse otimismo não se reflete na perspectiva sobre a economia global.

O estudo foi feito com base nas respostas de 135 líderes bancários e oferece uma visão de como eles estão lidando com a tecnologia, colocando as pessoas em primeiro lugar e sendo orientados para o propósito da instituição.

O relatório aponta, também, que 75% dos líderes estão bastante otimistas quanto ao crescimento do setor financeiro nos próximos três anos, apesar da incerteza econômica contínua. Segundo a pesquisa, os CEOs reconheceram a necessidade de investir em oportunidades digitais, com 67% deles fazendo aportes na aquisição de novas tecnologias.

Para mais informações, acesse o estudo completo: https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2022/03/ceos-instituicoes-financeiras-estao-otimistas-sobre-futuro.html

