KPMG amplia participação de mulheres na liderança e atinge neutralidade de carbono

SÃO PAULO, 1 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A KPMG encerrou o ano fiscal 2021 com 4.933 colaboradores, um aumento no quadro de recursos humanos de 7% em relação a 2020. Do total, 49,2% são mulheres, cuja presença em cargos de liderança cresceu 31%. A demanda de serviços na área de sustentabilidade avançou 67%, confirmando o reconhecimento da firma sobre o tema no mercado. Essas são algumas das informações publicadas no Relatório de Sustentabilidade da empresa.

Foram investidos R$ 16,4 milhões em aprendizagem e desenvolvimento, totalizando 331 mil horas de treinamentos, e outros R$ 2,9 milhões diretamente na comunidade e projetos pro bono. A KPMG também participou de movimentos que apoiaram as campanhas de vacinação, por meio da prestação de serviços de voluntariado, e fez doações diversas, resultantes da contribuição financeira corporativa e extraordinária dos sócios e colaboradores. Os projetos comunitários apoiados pela firma ganharam maior relevância.

Nos resultados dos negócios, a empresa teve faturamento de R$ 1,7 bilhão, representando crescimento de 22,8% na comparação com 2020. Na prestação de serviços, a KPMG levou os projetos de transformação digital, inovação e ESG para um novo patamar, com olhar direcionado ao Brasil do futuro, inclusivo, com baixas emissões de gases de efeito estufa, economia circular e tecnologia avançada.

Sobre o Relatório de Transparência, esta publicação evidencia o compromisso da empresa com a qualidade e a observância estrita de seus valores essenciais: Integrity, Excellence, Courage, Together e For Better (Integridade, Excelência, Coragem, Trabalhar Juntos e para Melhor). Há uma acentuada preocupação da firma propiciar ambiente seguro para todos, assegurar um nível apropriado de cargas de trabalho ewor empreender iniciativas que impulsionem a eficiência por meio da tecnologia.

Alguns indicadores e mecanismos evidenciam como a KPMG enfrenta desafios atuais e futuros: investimentos significativos no fortalecimento da consistência, robustez do controle de qualidade, automação, Inteligência Artificial e Data Analytics. Além disso, há compromissos com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), e ênfase no portal Covid-19 | Financial Reporting Resource Center, disponibilizado globalmente, para ajudar as empresas e os stakeholders a compreenderem possíveis implicações contábeis e de divulgação decorrentes da pandemia.

O Relatório de Transparência da KPMG aponta ainda que políticas globais rigorosas de aceitação e continuidade de clientes e trabalhos são vitais na prestação de serviços profissionais de alta qualidade, nos quais a independência do auditor é o grande pilar. Acesse: https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2022/05/esg-qualidade-auditoria-demandam-inovacao-tecnologia.html

