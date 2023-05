KPMG aponta dez tendências globais na área de infraestrutura

SÃO PAULO, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A KPMG realizou um estudo intitulado "Tendências emergentes em infraestrutura" (do inglês Emerging Trends in Infrastructure) que aponta os principais direcionamentos para este setor ao longo da década. O estudo em sua 11ª edição, tem como objetivo inspirar uma mudança de mentalidade, mostrar as potenciais abordagens e soluções tecnológicas, levantar novas ideias e explorar as oportunidades que estão sendo criadas nessa indústria. Territorialismo, inflação, sustentabilidade, transformação digital e interrupções na cadeia de suprimentos são alguns dos desafios que a humanidade enfrenta e que impactam a infraestrutura como um todo.

Abaixo as dez tendências emergentes em infraestrutura identificadas pelo estudo:

inclinar-se para o territorialismo e mudar as alianças; infraestrutura lado a lado com a sustentabilidade era da customização em massa; inflação, preços e oferta elevam o risco; aproveitar o máximo do digital; as cidades buscam um propósito; atores institucionais impulsionam a agenda climática; a globalização é abalada pela segurança; lidar com custos irrecuperáveis e ativos abandonados; a definição de infraestrutura evolui.

Segundo o estudo, é esperado que este ano a sustentabilidade se torne mais formalizada, como um pré-requisito básico para todo o desenvolvimento de novas infraestruturas, com desenvolvedores, proprietários e investidores começando a pensar não apenas sobre orçamentos financeiros, mas também sobre alocação de carbono.

Este ano, espera-se ver indivíduos e organizações assumirem passos sérios para passar do discurso à ação. É possível que existam vários caminhos para a adaptação, embora alguns exijam uma mudança fundamental de mentalidade. Além disso, os riscos políticos estão em toda parte e as sensibilidades são altas. Saiba mais: https://kpmg.com/br/pt/home/insights/2023/03/kpmg-avalia-tendencias-emergentes-infraestrutura-2023.html

