KPMG apresenta novo posicionamento global de marca

É hora de transformar insights em oportunidades

SÃO PAULO, Brazil, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A KPMG, uma das maiores consultorias estratégicas e auditorias do mundo, apresenta seu novo posicionamento global de marca ao mercado brasileiro. A iniciativa, em parceria com a agência a Brivia - The Creative Smartech, inaugura uma abordagem mais conectada ao contexto de transformação digital e reforça a experiência da companhia em seus mais de cem anos de atuação.

"Globalmente, o novo posicionamento é Insights & Opportunities que, no Brasil e América do Sul, foi ativado como 'É hora de transformar insights em oportunidades'. Essa escolha traduz o espírito do tempo em que o mercado atual está imerso e reforça ainda mais a identificação com o público empresarial brasileiro. Procuramos sintetizar esse sentimento em uma convocação que destaque a urgência que pauta nossa era e que evidencie o quanto estamos prontos para alavancar possibilidades e promover transformações, no ambiente corporativo e na sociedade", resume a sócia-diretora de Marketing e Comunicação da KPMG no Brasil e na América do Sul, Beth Fontanelli.

A estratégia de rebranding busca reforçar a personalidade global da KPMG, criando identificação e representatividade ao cenário local, com conceitos visuais adaptados para modular a mensagem de acordo com diferentes unidades de negócio. Além disso, o posicionamento foi apresentado em dois momentos, e em diferentes formatos. O primeiro, para o público interno, visa engajar porta-vozes e colaboradores. Já o segundo transparece para o público externo esse novo momento da firma no Brasil e nos demais países onde atua.

Com foco no engajamento, as ações internas foram iniciadas por meio de canais digitais de acesso exclusivo aos funcionários, como aplicativo e intranet. Para o mercado, o reposicionamento segue focado na distribuição através de canais direcionados para o público B2B, portais de notícia especializados e na segmentação a partir dos perfis próprios da KPMG em mídias sociais, onde são compartilhados insights que podem gerar oportunidades e apontar tendências em diversos setores da economia.

Para lançar o novo posicionamento, a KPMG fortaleceu sua parceria, já de longa data, com a Brivia - The Creative Smartech, agência com forte atuação em transformação digital e comunicação. "Trazer este conceito para o Brasil, e adaptá-lo para uma conexão com o mercado brasileiro, é de extrema importância para tangibilizar o papel da KPMG na transformação de empresas ao longo de seus mais de 100 anos de atuação no mundo. O rebranding se conecta com uma fortificação da estratégia digital da companhia, por meio de iniciativas que englobam campanhas para fortalecimento interno da cultura da KPMG e em ações perenes de comunicação também para o público externo", destaca a diretora da agência, Lilian Chwartzmann. Para mais detalhes acesse essas duas páginas: Reposicionamento 1, Reposicionamento 2.

CONTATO: [email protected]

FONTE KPMG no Brasil

