KPMG compra Resultante e amplia portfólio ESG no mercado brasileiro

SÃO PAULO, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A KPMG anuncia a aquisição dos ativos operacionais da Resultante, escritório de consultoria especializado na integração ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança corporativa) aos modelos de negócio e processos de decisão de empresas, instituições financeiras e investidores institucionais. Além dos ativos, sócios da Resultante se juntam à KPMG no Brasil.

A partir dessa iniciativa, a KPMG – já reconhecida pela excelência dos serviços de consultoria – passa a oferecer um portfólio de soluções ESG ainda mais robusto, aproximando o tema das agendas de negócio em diversos setores.

A Resultante foi fundada em 2013 por profissionais do setor financeiro e atua em áreas como finanças sustentáveis, mudanças climáticas e mobilização de capital para o financiamento de empresas e projetos ligados à agenda ESG e de impacto. A estrutura adquirida possui um time técnico de 35 pessoas, que farão parte da área de Financial Risk Management da KPMG. Dessa forma, além das soluções já oferecidas pela consultoria ao setor corporativo, serão capazes de aperfeiçoar ferramentas que apoiem as tendências de integração ESG aos setores financeiro e segurador, e ao mercado de capitais.

