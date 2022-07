KPMG lista 10 previsões para a mobilidade global de talentos

SÃO PAULO, 20 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Nos próximos anos, os profissionais de Recursos Humanos, incluindo aqueles envolvidos nas funções de mobilidade global de talentos, devem considerar cuidadosamente quais são as prioridades da área, como os riscos serão mitigados e como estruturar melhor as equipes prestadoras de serviços. É importante se atentar também para tendências relacionadas à mobilidade internacional de talentos como um todo.

Muitas organizações estão se tornando mais enxutas, digitais, inclusivas e preditivas. Além disso, a mobilidade de talentos está avançando junto com novos modelos de trabalhos remotos. Essas conclusões estão na pesquisa "Políticas e práticas relativas à mobilidade global de pessoas" conduzida pela KPMG com mais de 375 organizações multinacionais em mais de 25 países e territórios.

O conteúdo destacou ainda que, com as incertezas atuais, pode ser difícil saber como novas exigências estão influenciando esse mercado. Segundo a pesquisa da KPMG, há 10 previsões sobre a mobilidade global de talentos:

1- "Work from anywhere" veio para ficar

2- Espera-se a recuperação da mobilidade de talentos com diferentes modelos de transferências internacionais

3- Equipes de mobilidade global de talentos devem integrar objetivos e práticas ESG

4- "Virtual assignments" podem durar mais que a pandemia

5- Compliance e governança exigirão mais atenção

6- Avanços tecnológicos continuarão remodelando processos de mobilidade internacional

7- O foco em análise de dados deve gerar relatórios melhores e perspectivas mais preditivas

8- Equipes de mobilidade global integrarão iniciativas de diversidade, equidade e inclusão

9- Mobilidade global e gestão de talentos trabalharão mais juntos

10- Serviços gerenciados devem ser mais vitais na mobilidade global

A pesquisa da KPMG evidenciou ainda que apoiar negócios e controlar custos são as principais prioridades dos líderes de mobilidade global. As demais conclusões da pesquisa estão indicadas a seguir:

- Flexibilidade na abordagem das políticas: as organizações continuam oferecendo mais flexibilidade nas políticas de mobilidade de talentos

- Integração entre mobilidade global de talentos e funções de gestão: 93% classificaram o apoio aos objetivos gerais dos negócios e o desenvolvimento de talentos como as principais metas do programa

- Tecnologia lidera o caminho: as organizações estão procurando fontes totalmente integradas que envolvam todo o espectro da mobilidade com soluções tecnológicas

- Foco no talento e não em transações: os respondentes destacaram a relevância de terceirizar parte do trabalho operacional

O conteúdo está disponível na íntegra no link - https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2022/04/mobilidade-global-amplia-atuacao-foco-estrategico.html?utm_source=site&utm_medium=newsletter&utm_campaign=business_insights_edicao74&utm_id=business_insights_edicao74

Assessoria de Imprensa da KPMG - [email protected]

FONTE KPMG no Brasil

SOURCE KPMG no Brasil