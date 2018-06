KPMG lista cinco tendências globais no varejo

Ferramentas, estratégias e tecnologias necessárias para organizações serem bem-sucedidas nesse novo modelo já estão disponíveis. Será necessário que os executivos saibam escolher melhor os recursos e estejam atentos às novas perspectivas para fazer os negócios crescerem.

"A partir de agora, os varejistas terão que se concentrar cada vez mais na experiência do cliente, no equilíbrio do digital e na inteligência artificial. Além disso, importante que as marcas sejam transparentes, tenha visão multidimensional e implementem modelos inovadores", afirma o sócio -líder de Consumo e Varejo da KPMG no Brasil, Guilherme Nunes.

Para isso ocorrer, a pesquisa apresenta cinco tendências que vão impactar o setor de consumo e varejo em 2018:

1- A experiência do cliente é mais importante do que nunca, já que os varejistas estão se esforçando para se diferenciarem em um mercado desafiador e sobrecarregado. Consequentemente, a experiência por metro quadrado será a nova métrica para medir o sucesso.

2- A inteligência artificial ganhará mais influência com alguns executivos prevendo que 85% de todas as transações serão baseadas em inteligência artificial até 2020. O ano de 2018 é aquele em que a inteligência artificial deve ser implementada em escala.

3- A ascensão do cliente consciente continuará à medida que os consumidores tomarem decisões de compra com base em muitos fatores além do preço. Esses novos consumidores, inspirados pelos millennials, estão exercendo influência sobre os varejistas e forçando-os a agir.

4- O mundo do varejo prometido continuará a impactar o caminho para a compra. Chegamos ao cruzamento das expectativas elevadas do consumidor e das possibilidades técnicas das organizações.

5- Uma narrativa de dois hemisférios está sendo praticada enquanto fornecedores de plataformas e varejistas não tradicionais expandem alcance e ofertas. A justaposição do Ocidente com o Oriente dominará o horizonte do varejo, com a segunda em muitos casos se movendo mais rápido que a primeira.

Acesse: https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2018/03/2018-retail-trends.html

FONTE KPMG no Brasil

