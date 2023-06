KPMG registra crescimento financeiro de 17,6% em 2022

SAO PAULO, 19 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A KPMG no Brasil encerrou o ano fiscal de 2022 (outubro de 2021 a setembro de 2022) com um faturamento de R$ 2 bilhões. Esse valor representa um crescimento financeiro de 17,6% em comparação com o ano anterior. Nesse mesmo período, a empresa manteve o foco em ações voltadas para sustentabilidade, diversidade e saúde das pessoas, inovação nos serviços de auditoria, consultoria e tributos. Outras novidades do período foram a criação de três escritórios digitais nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, fortalecimento da liderança feminina com 38% de mulheres nessas posições (aumento de 18%) e a realização da primeira assembleia de sócios presencial após a pandemia desde 2019.

Essas são as principais conclusões da última edição do relatório de sustentabilidade da empresa que envolveu indicadores de governança, sociais, ambientais e econômicos dos 21 escritórios regionais, de 14 estados do Brasil e do Distrito Federal. A empresa fechou o ano com 5.990 profissionais (aumento de 21% em comparação com o ano anterior, sendo 50% homens e 50% mulheres) e 6.320 clientes em todo o Brasil).

No ano fiscal de 2022, a KPMG realizou R$ 4,5 milhões em investimento direto na comunidade e em organizações do terceiro setor. A empresa também manteve o foco na aprendizagem e desenvolvimento de seus profissionais, com investimentos de R$ 16,7 e a realização de mais de 598 mil horas de treinamento, 81% maior que 2021.

O link do relatório é o seguinte: www.kpmg.com.br/relatorio-de-sustentabilidade-oip

