KPS CAPITAL PARTNERS ANNOUNCES PROMOTION

RAHUL SEVANI ELEVATED A SÓCIO

NOVA YORK, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que Rahul Sevani foi promovido a sócio.

Os sócios-gerentes e KPS Co-Founders, Michael Psaros e David Shapiro, juntamente com a sócia-gerente Raquel Vargas Palmer, disseram em uma declaração conjunta: "Parabenizamos Rahul por esta conquista histórica. As contribuições de Rahul para a KPS na última década são realmente extraordinárias. Rahul é um líder e um exemplo dos valores e da cultura da KPS. Estamos ansiosos para trabalhar com nosso novo parceiro para continuar a criar valor para nossos investidores, vendo valor onde outros não, comprando certo e tornando os negócios melhores. Estamos orgulhosos da continuidade completa de nossa parceria e equipe de liderança sênior desde a criação de nossa empresa há mais de 25 anos, bem como de nosso notável crescimento globalmente."

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades de administração afiliadas, é a administradora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente $14,1 bilhões em ativos sob gestão (em 30 de setembro de 2022). Há mais de três décadas, os parceiros da KPS trabalham exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa por meio de investimentos acionários com participação majoritária em empresas industriais e de fabricação em uma gama diversificada de setores como materiais básicos, bens de consumo de marca, produtos de luxo e para a saúde, peças automotivas, equipamentos e manufatura em geral. A KPS cria valor para seus investidores trabalhando de forma construtiva com equipes de gerenciamento talentosas para melhorar os negócios e gerar retornos de investimento ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a lucratividade de suas empresas de portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio dos KPS Funds geram atualmente receitas anuais agregadas de aproximadamente $22.0 bilhões, operam 232 fábricas em 27 países e têm aproximadamente 53.000 funcionários, diretamente e por meio de empreendimentos conjuntos em todo o mundo. A estratégia de investimento da KPS e as empresas do portfólio são descritas em detalhes em www.kpsfund.com.

FONTE KPS Capital Partners, LP

