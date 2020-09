KPS Capital Partners concorda em adquirir substancialmente todos os ativos da Garrett Motion Inc.

NOVA YORK, 21 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP (a "KPS") anunciou hoje que, por meio de uma afiliada recém-formada, celebrou um contrato de compra de ações e ativos com a Garrett Motion Inc. (NYSE: GTX) (a "Garrett" ou a "empresa"), pelo qual a KPS irá adquirir substancialmente todos os ativos da Garrett por aproximadamente US$ 2,1 bilhões.

A Garrett entrará com um recurso no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York dos Estados Unidos hoje visando a designação da KPS como o "licitante inicial da compra" em um pedido de procedimentos de licitação em conexão com a apresentação do pedido de falência voluntária da empresa nos termos do Capítulo 11 do Código de Falências. A KPS foi selecionada pela Garrett após uma análise abrangente das alternativas estratégicas realizada pelo Conselho Administrativo da empresa. Para facilitar o processo de venda, a Garrett iniciou um processo nos Estados Unidos para se reestruturar financeiramente por meio de um procedimento voluntário no Capítulo 11. A conclusão da venda está sujeita à aprovação do tribunal, entre outras condições habituais. A KPS atualmente espera que o processo de venda seja concluído no início de 2021.

A KPS, por meio de uma afiliada, também concordou em participar do financiamento DIP - Debtor in Possession (Devedor na Posse) para apoiar as operações da empresa. Após a aprovação do tribunal, o financiamento DIP garantirá que a Garrett tenha liquidez suficiente para continuar as operações normais e a cumprir suas obrigações financeiras durante o processo do Capítulo 11, incluindo o pagamento pontual dos salários e benefícios dos funcionários, o atendimento de pedidos e entregas aos clientes e outras obrigações.

Um consórcio de bancos, entre eles, Citi, UBS Investment Bank, Credit Suisse e BNP PARIBAS, comprometeu-se a prestar financiamento saída (exit financing) para a KPS fazer o lance inicial de compra para adquirir a Garrett. O financiamento saída está sujeito à conclusão da compra e às condições habituais de fechamento.

Raquel Vargas Palmer, sócia-gerente da KPS, disse: "Avançamos com grande convicção e entusiasmo para adquirir a Garrett, líder global em tecnologias de turbocompressor e eletrificação que atende a quase todos os principais fabricantes de equipamento original (OEM) para veículos automotivos e comerciais do mundo. A Garrett mantém uma posição de liderança no mercado, sites de pesquisa e desenvolvimento excelentes e instalações de fabricação e engenharia de última geração estrategicamente localizadas em todo o mundo. Esperamos trabalhar com a equipe de liderança e funcionários da empresa para acelerar muitas oportunidades de crescimento atraentes, bem como aumentar seu já substancial investimento em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e desenvolvimento de novos produtos.

"A KPS envidou enorme esforços, recursos e capital para adquirir a Garrett. Estamos comprometidos com a aquisição rápida da Garrett para oferecer certeza de resultado e confiança no futuro da nova empresa a todas as partes interessadas, incluindo clientes, funcionários e fornecedores. A empresa e suas partes interessadas se beneficiarão do histórico comprovado da KPS e da longa história de décadas de investimentos bem-sucedidos nos setores automotivo e de transporte em todo o mundo, compromisso com a excelência de fabricação, contínuo aprimoramento e acesso aos nossos recursos financeiros significativos. A nova Garrett será capitalizada de forma conservadora e não será onerada pelos passivos significativos da sua antecessora."

O UBS Investment Bank e o Credit Suisse estão atuando como consultores financeiros, e a Davis Polk & Wardwell LLP está atuando como consultor jurídico da KPS com relação à transação.

Sobre a Garrett Motion Inc.

A Garrett, com sede em Rolle, na Suíça, é líder em tecnologia diferenciada, atendendo clientes em todo o mundo há mais de 65 anos com soluções para veículos de passageiros, veículos comerciais, reposição pós-venda e melhoria de desempenho. A tecnologia de ponta de Garrett permite que os veículos sejam mais seguros e conectados, eficientes e ecologicamente corretos. Nosso portfólio de soluções de software automotivo, turbocompressor e impulsionador elétrico capacita o setor de transporte a redefinir e promover o movimento. Para obter mais informações, visite www.garrettmotion.com

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a administradora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com mais de US$ 11,5 bilhões de ativos sob gestão (em 30 de junho de 2020). Há mais de duas décadas, os parceiros da KPS trabalham exclusivamente para realizar uma valorização de capital significativa, fazendo investimentos de controle de capital em empresas de manufatura e industrial em uma ampla variedade de setores, entre eles, materiais básicos, consumidor de marca, produtos de luxo e de saúde, peças automotivas, meios de produção e fabricação em geral. A KPS cria valor para seus investidores trabalhando de forma construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios e gera retornos de investimento melhorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez de depender principalmente da alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds têm receitas anuais agregadas de aproximadamente US$ 7,7 bilhões, operam 146 fábricas em 26 países e têm aproximadamente 26 mil funcionários diretos e por meio de joint ventures em todo o mundo. A estratégia de investimento KPS e as empresas do portfólio são descritas em detalhes no www.kpsfund.com.

