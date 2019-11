KPS Capital Partners vende Crenlo para a Angeles Equity Partners

NOVA YORK, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que vendeu a Crenlo Cab Products, LLC (junto com suas afiliadas Emcor e Siac do Brasil, "Crenlo") para a Angeles Equity Partners, LLC.

Em 2011, a KPS criou a International Equipment Solutions, LLC ("IES") para adquirir a Crenlo, além da Paladin, Pengo e Genesis da Dover Corporation. Com a venda da Crenlo, agora a KPS já vendeu todas as unidades de negócios da IES. A KPS vendeu a divisão de peças da IES (inclusive a Paladin e a Pengo) para a Stanley Black & Decker em março de 2019. A KPS vendeu a Genesis para a NPK Construction Equipment em maio de 2019.

Raquel Palmer, sócia-gerente da KPS, afirmou: "Parabenizamos e agradecemos à equipe de administração da Crenlo por seu trabalho impressionante. Estamos orgulhosos pela parceria com o CEO da IES, Steve Andrews, e com o CFO Steve Klyn na incrível transformação da Crenlo, que passou de uma divisão secundária de uma grande empresa a uma companhia independente altamente lucrativa e próspera".

A Srta. Palmer acrescentou: "A KPS vendeu todos seus investimentos no Fundo para Situações Especiais III, LP ("Fundo III") e no Fundo para Situações especiais III (Complementar), LP ("Fundo IIIS"), junto com ("Fundo III / IIIS") essa venda. Estamos muito orgulhosos da nossa campanha de investimento do Fundo III / IIIS e do seu sucesso".

A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP se encarregou da assessorial jurídica, e a Lincoln International atuou como assessoria financeira exclusiva da KPS e da Crenlo em relação à transação.

Sobre a Crenlo

A Crenlo é uma das principais fabricantes independentes de cabines de operação, subconjuntos de locomotivas, gabinetes eletrônicos e outras fabricações complexas na América do Norte e América do Sul. Com sede em Rochester, Minnesota, a Crenlo opera fábricas nos Estados Unidos e no Brasil. Para obter mais informações, acesse www.crenlo.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades de administração afiliadas, é a gestora dos Fundos para Situações Especiais da KPS, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 11,5 bilhões em ativos administrados (até 15 de outubro de 2019). Há mais de duas décadas, os parceiros da KPS trabalham exclusivamente para valorizar o capital de maneira considerável, ao fazer investimentos controlados em ações de empresas do setor industrial e de manufatura em vários setores, inclusive materiais básicos, marca de consumo, cuidados com a saúde, produtos de luxo e peças automotivas. A KPS cria valor para seus investidores trabalhando de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios, e gera retornos sobre investimentos ao melhorar estruturalmente a posição estratégica, competitividade e lucratividade das empresas do seu portfólio, em vez de basear-se primeiro na alavancagem financeira. Atualmente, as empresas do portfólio da KPS Funds apresentam uma receita anual agregada de aproximadamente US$ 8,3 bilhões, operam 134 fábricas em 26 países, contam com cerca de 28.000 colaboradores diretamente ou por meio de empreendimentos conjuntos. A estratégia de investimento da KPS e das empresas do seu portfólio estão descritas de maneira detalhada em www.kpsfund.com.

