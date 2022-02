KraftPal Technologies lève 123,9 millions de dollars US auprès de Pasaca Capital

MARIBOR, Slovénie, 11 février 2022 /PRNewswire/ -- KraftPal Technologies (KraftPal) a annoncé aujourd'hui une prise de participation de 123,9 millions de dollars US de Pasaca Capital Inc. (Pasaca), une société d'investissement privée basée en Californie, qui permettra à KraftPal d'étendre considérablement la production de ses palettes en carton ondulé légères, écologiques, peu coûteuses et très durables et d'accélérer un changement de paradigme massif dans toute l'industrie des palettes.

KraftPal est une palette en carton ondulé durable et respectueuse de l'environnement qui dépasse les normes internationales de performance logistique existantes pour une fraction du poids (et du coût) d'une palette en bois traditionnelle. Le processus automatisé de fabrication en série de KraftPal lui permet de fournir rapidement des palettes entièrement aseptisées et personnalisables à grande échelle.

« Nous sommes enthousiasmés par les palettes en carton ondulé innovantes de KraftPal et par ce qu'elles feront pour faciliter des solutions plus rentables et durables dans cette industrie », a déclaré le Dr Charles Huang, président de Pasaca. « Chez Pasaca, nous avons pour objectif d'investir dans des technologies transformatrices qui ont un impact significatif et améliorent les normes industrielles existantes. Nous sommes donc heureux d'investir dans KraftPal et d'accélérer sa capacité de production mondiale. Cela entraînera sans aucun doute une transformation fondamentale de la manière dont le monde transporte et stocke les marchandises et les matériaux. »

« Nos palettes peuvent remplacer jusqu'à 30 % des palettes en bois qui entrent sur le marché chaque année », a déclaré Gregor Brajovic, PDG de KraftPal. « Nous sommes honorés d'attirer cet investissement, qui est le plus important jamais réalisé dans ce secteur. Cet investissement démontre la confiance de Pasaca et son soutien à notre vision de l'avenir de l'industrie de la palette et nous permet d'augmenter immédiatement notre capacité de production en Europe et en Amérique du Nord. Nous sommes enthousiasmés par ce que nous allons accomplir au cours des prochains mois, mais aussi par ce que nous ferons pour révolutionner ce secteur à jamais. »

À propos de KraftPal Technologies

Formée en 2012 et opérant aujourd'hui à travers l'Europe et le Moyen-Orient, KraftPal utilise un système automatisé à grande vitesse pour fabriquer des palettes en carton ondulé durables, légères et recyclables. Sa mission est d'améliorer la performance, le coût, la durabilité et l'efficacité de la manière dont les entreprises transportent et stockent les marchandises. www.kraftpal.com

À propos de Pasaca Capital, Inc

Pasaca Capital Inc. est une société californienne d'investissement en capital privé orientée sur les technologies et les produits innovants qui améliorent la condition humaine. Axées sur les secteurs des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des TMT, de l'industrie et de l'automatisation, et de l'alimentation, les entreprises du portefeuille de Pasaca, dont Innova Medical Group, Inc, Sweegen Inc, Meepo Inc, ATL Group Ltd, ASOCS, Caton Technology et d'autres, opèrent à l'échelle mondiale. www.pasacacapital.com

