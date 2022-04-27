Криптовалютная биржа BingX предлагает трейдерам улучшенную версию 3.0

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BingX

Apr 27, 2022, 14:01 ET

СИНГАПУР, 27 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- BingX модернизировала свою платформу до версии 3.0 с целью повышения конкурентоспособности и простоты использования для трейдеров.

Среди новых функций интеграция спотовых и контрактных рынков позволяет пользователям легко просматривать свои любимые спотовые и контрактные рынки одновременно. В любой момент времени видеть конъюнктуру рынка особенно полезно для профессиональных трейдеров.

Cryptocurrency Exchange BingX Optimises Trader Experience with Version 3.0
Cryptocurrency Exchange BingX Optimises Trader Experience with Version 3.0

Будучи крупнейшей в мире платформой социального трейдинга, BingX ориентируется на пользователей и всегда стремится совершенствовать свои предложения.

BingX также расширила свои списки криптовалют, включив в них новейшие и наиболее популярные токены с более глубоким пониманием их токеномики. Также оптимизирован и стал более простым процесс выполнения транзакций. Кроме того, появилась функция обратной проверки, которая может имитировать работу трейдинговой стратегии в исторических рыночных условиях и помогать в оценке ее доходности для инвесторов и трейдеров.

К другим функциям и обновлениям платформы относятся более крупное представление книги заказов, а также общее обновление интерфейса. Все новые функции и обновления платформы направлены на то, чтобы сделать трейдинг более приятным для пользователей. Поэтому трейдеры могут рассчитывать на повышение эффективности и более комфортную работу при торговле или взаимодействии с BingX.

«Каждое обновление направлено на достижение определенной цели. Повышение общей производительности нашей платформы имеет важнейшее значение, поскольку повышает нашу конкурентоспособность на рынке. Мы учитываем запросы и предложения наших клиентов и соответственно вносим необходимые изменения» — директор по связям с общественностью BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

BingX стремится разрабатывать более интересные функции и стать лучшим трейдинговым приложением для розничных криптовалютных трейдеров. Платформа позволяет пользователям покупать и торговать криптовалютами на большинстве бирж, предлагая единую платформу для удовлетворения всех потребностей, которые может иметь тот или иной пользователь. Такие функции социального трейдинга, как «Лента» и копирование сделок, повышают значимость BingX.

Информация о бирже BingX 

Международная платформа BingX.com для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами, основанная в 2018 году, представляет собой открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей место, созданное с целью обеспечения им возможности торговли своими любимыми активами, такими как PLA, TRU, UMA, LOOT, CVC и USDT.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1804680/IMAGE.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

SOURCE BingX

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