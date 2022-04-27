Криптовалютная биржа BingX предлагает трейдерам улучшенную версию 3.0

Будучи крупнейшей в мире платформой социального трейдинга, BingX ориентируется на пользователей и всегда стремится совершенствовать свои предложения.

BingX также расширила свои списки криптовалют, включив в них новейшие и наиболее популярные токены с более глубоким пониманием их токеномики. Также оптимизирован и стал более простым процесс выполнения транзакций. Кроме того, появилась функция обратной проверки, которая может имитировать работу трейдинговой стратегии в исторических рыночных условиях и помогать в оценке ее доходности для инвесторов и трейдеров.

К другим функциям и обновлениям платформы относятся более крупное представление книги заказов, а также общее обновление интерфейса. Все новые функции и обновления платформы направлены на то, чтобы сделать трейдинг более приятным для пользователей. Поэтому трейдеры могут рассчитывать на повышение эффективности и более комфортную работу при торговле или взаимодействии с BingX.

«Каждое обновление направлено на достижение определенной цели. Повышение общей производительности нашей платформы имеет важнейшее значение, поскольку повышает нашу конкурентоспособность на рынке. Мы учитываем запросы и предложения наших клиентов и соответственно вносим необходимые изменения» — директор по связям с общественностью BingX Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington)

BingX стремится разрабатывать более интересные функции и стать лучшим трейдинговым приложением для розничных криптовалютных трейдеров. Платформа позволяет пользователям покупать и торговать криптовалютами на большинстве бирж, предлагая единую платформу для удовлетворения всех потребностей, которые может иметь тот или иной пользователь. Такие функции социального трейдинга, как «Лента» и копирование сделок, повышают значимость BingX.

Информация о бирже BingX

Международная платформа BingX.com для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами, основанная в 2018 году, представляет собой открытую и ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга. BingX — это безопасное, надежное и удобное для пользователей место, созданное с целью обеспечения им возможности торговли своими любимыми активами, такими как PLA, TRU, UMA, LOOT, CVC и USDT.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1804680/IMAGE.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

SOURCE BingX