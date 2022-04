La plateforme d'échange de cryptomonnaies BingX optimise l'expérience des négociants avec sa version 3.0

En tant que principale plateforme de trading social au monde, BingX s'engage à fournir une expérience centrée sur l'utilisateur et cherche continuellement à améliorer ses offres.

BingX a également étendu ses listes de cryptomonnaies pour refléter les monnaies les plus récentes et les plus populaires, et offre une compréhension plus approfondie du fonctionnement et de la gestion de chacun de ses tokens. L'expérience de transaction a également été optimisée pour une plus grande facilité d'exécution. Il existe également une fonction de backtesting qui permet de simuler le fonctionnement d'une stratégie de négociation dans des conditions de marché historiques et d'aider les investisseurs et les négociants à évaluer leurs performances.

Parmi les autres fonctionnalités et mises à jour de la plateforme figurent un affichage élargi du carnet d'ordres, ainsi qu'un réaménagement général de l'interface. Toutes les nouvelles fonctionnalités mises à jour de la plateforme visent à rendre l'expérience de trading des utilisateurs plus agréable. Les négociants bénéficieront donc d'une plus grande efficacité et d'un fonctionnement plus fluide lorsqu'ils négocient ou interagissent sur BingX.

« Chaque mise à jour a un but. L'amélioration des performances globales de notre plateforme est essentielle, car elle nous rend plus compétitifs sur le marché. Nous prenons en considération les demandes et les suggestions de nos clients et apportons les modifications nécessaires en conséquence. » – Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et de la communication chez BingX.

BingX s'engage à développer des fonctionnalités plus intéressantes et à faire de cette application de trading la meilleure pour les négociants en cryptomonnaies de détail. La plateforme permet aux utilisateurs d'acheter et de négocier des cryptomonnaies sur la plupart des marchés boursiers, proposant ainsi une plateforme unique pour tous les besoins des utilisateurs. Les fonctions de trading social telles que Feed et Copy Trading ajoutent encore à la valeur de BingX.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX.com est une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés qui propose un écosystème ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de négociation sociale intuitives. Créée pour enrichir l'ensemble du secteur des cryptomonnaies, BingX est un lieu sûr, fiable et convivial permettant aux utilisateurs de négocier leurs actifs favoris tels que PLA , TRU , UMA , LOOT , CVC et USDT Coin.

