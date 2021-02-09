Кристин Хёрли стала старшим вице-президентом по работе с клиентами в endpoint Clinical

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endpoint Clinical

Feb 09, 2021, 12:01 ET

Кристин Хёрли стала старшим вице-президентом по работе с клиентами в endpoint Clinical

САН-ФРАНЦИСКО, 9 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Кристин Хёрли (Christine Hurley) назначена старшим вице-президентом по работе с клиентами компании endpoint Clinical, ведущего мирового поставщика решений и систем на основе интерактивной технологии рандомизации (IRT).  У Кристин более 20 лет опыта работы в области клинических операций и технологий. В ее сферу ответственности будет входить контроль за обслуживанием клиентов, в том числе управление клиентами, управление проектами, сопровождение клиентов и клиентская поддержка.

«Я горжусь тем, что стала частью команды руководителей endpoint и могу помочь реализовать планы компании», — отметила Кристин Хёрли, старший вице-президент по работе с клиентами. На протяжении своей карьеры г-жа Хёрли занимала различные должности в области клинических операций и инновационных технологий, продемонстрировав глубокий интерес к применению IRT.  Кристин отвечала за стратегию разработки клинических технологий, модернизацию технологических процессов и развитие партнерских отношений в таких компаниях, как PAREXEL и 4G clinical, а также в биотехнологических/фармацевтических компаниях, включая Vertex Pharmaceuticals, Biogen и Agios Pharmaceuticals.  «Повышенное внимание к интересам клиентов в ходе обслуживания поможет лучше удовлетворить их потребности и обеспечить соответствие высочайшим стандартам качества, согласно ожиданиям клиентов компании endpoint.

endpoint стремится постоянно предлагать инновационные технологии, созданные нашей талантливой командой, — говорит глава компании Кристин Оливер (Christine Oliver). —По мере расширения нашего присутствия по всему миру стало ясно, что нам требуется такой решительный лидер, как Кристин. Она привержена культуре качества. В роли успешной наставницы и создателя команд Кристин добилась значительных успехов в разработке и реализации технологических стратегий для достижения научно-исследовательских бизнес-целей.  Мы очень рады видеть ее в составе руководства и уверены, что она поможет нам превосходить ожидания клиентов».

Более подробная информация о решениях endpoint представлена на сайте endpointclinical.com.

О компании endpoint
Компания endpoint является поставщиком систем и решений на основе интерактивной технологии рандомизации (IRT®) для медико-биологической отрасли.  На протяжении последнего десятилетия ее клиентоориентированная команда специалистов непрерывно совершенствует свой комплекс технологий с целью содействия заказчикам клинических испытаний в получении успешных результатов.  Разработанные ими динамическая IRT-система PULSE® для рандомизации и ведения пациентов, управления работой исследовательских центров и организации поставок лекарственных препаратов и ультрасовременное инструментальное средство организации поставок исследуемых препаратов DRIVE зарекомендовали себя в плане максимального повышения эффективности функционирования логистических цепочек и минимизации операционных издержек, а также обеспечения своевременного и точного введения препаратов пациентам. Компания endpoint, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско (шт. Калифорния), имеет свои представительства в США, ЕС и странах Азии. www.endpointclinical.com

Контактная информация:
Catherine Ditzler (Кэтрин Дицлер)
заместитель директора по маркетингу
endpoint Clinical
1-415-688-3424
Эл. почта: [email protected]

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https://www.endpointclinical.com

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