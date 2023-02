Kroger Delivery se extiende al sur de Florida

Grocer abre una nueva sede integral que también atenderá a Miami, Florida y las áreas circundantes. Celebra a sus 90 nuevos asociados

MIAMI, 1 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Kroger Co. (NYSE: KR), la tienda de abarrotes de los Estados Unidos, anunció hoy la apertura de una nueva sede integral en el sur de Florida. Junto con la comunidad local, Kroger celebró la expansión de su servicio de entrega y dio la bienvenida a 90 nuevos asociados. La apertura de este centro de operaciones permitirá que los clientes accedan a la increíble selección de artículos frescos de Kroger, productos exclusivos de su cartera de marcas Our Brands y marcas nacionales favoritas, así como a ofertas individualizadas en las tiendas de abarrotes más importantes para sus familias, todo entregado directamente a sus puertas por un empleado afable y profesional de Kroger.

"Estamos encantados de conectar a más residentes de Florida con la experiencia de compra de Kroger Delivery, que ofrece miles de cupones digitales, valiosos puntos de combustible* y los productos más frescos directamente a las puertas de los clientes", expresó Bill Bennett, vicepresidente de Kroger y director de comercio electrónico. "Ya sea que utilicen la aplicación de Kroger o naveguen en nuestro anuncio semanal en Kroger.com, los clientes pueden disfrutar de alimentos frescos, de alta calidad y asequibles entregados por los mejores conductores uniformados de su clase".

La instalación de 60,000 pies cuadrados trabajará junto con el centro de distribución de Groveland, Florida. Todos los pedidos se recogen en su punto de máxima frescura dentro de las instalaciones de Groveland. Los asociados ensamblan los pedidos cuidadosamente y los ubican en vehículos con control de temperatura para viajar a Miami, atendiendo a las comunidades desde Port St. Lucie en el norte hasta Homestead en el sur, en los lados este y oeste de la I-95. Una vez que llegan los pedidos, se revisan y se colocan en camiones de reparto refrigerados que realizan las entregas directamente a las puertas de los clientes, lo cual garantiza que los productos fríos y congelados permanezcan a la temperatura perfecta desde el proveedor hasta el refrigerador del cliente. Obtenga más información sobre cómo proseguir una carrera en Kroger aquí.

"Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Kroger desde que comenzaron a buscar expandirse hacia el sur de Florida y sabíamos que esta era una zona que iba a ofrecer un potencial de crecimiento significativo", señaló James Kohnstamm, vicepresidente ejecutivo del Consejo Beacon de Miami-Dade. "Desde el punto de vista del cliente, tenemos más de un millón de hogares y cientos de residentes nuevos que se trasladan a Miami cada semana. Desde el punto de vista de la fuerza laboral, tenemos una amplia base de talentos con experiencia en la gestión de cadena de frío y logística, así como múltiples empresas emergentes dedicadas a impulsar la innovación en el sector de comercio y logística".

Los clientes locales pueden obtener más valor al comprar sus artículos favoritos utilizando Boost by Kroger Plus, la membresía anual de entregas de alimentos que puede ahorrar a los clientes hasta $1,000 al año en entregas de combustible y alimentos. Los clientes elegibles pueden probar la membresía de Boost con una prueba gratuita de 30 días y suscribirse por tan solo $7.99 al mes. Además, los nuevos clientes pueden disfrutar de $15 de descuento en sus tres primeros pedidos.

Kroger Delivery explicado

La expansión hacia el sur de Florida, incluido Miami, representa una extensión de la colaboración entre Kroger y Ocado Group, líder mundial en tecnología para el comercio electrónico de comestibles. En 2018, las compañías anunciaron una colaboración para establecer una red de entregas que combina inteligencia artificial, robótica avanzada y automatización de una manera nueva y audaz, lo que aporta la primera tecnología en su clase a los Estados Unidos.

La red de entregas se basa en centros de distribución altamente automatizados. En los sitios del centro, más de 1,000 bots se mueven alrededor de las gigantes cuadrículas en 3D, orquestadas por sistemas de control patentados. La cuadrícula, conocida como The Hive ("la Colmena"), tiene contenedores llenos de productos y pedidos listos para entregar a los clientes. A medida que se aproximan las fechas de entrega de los pedidos de los clientes, los bots retiran productos de The Hive y los presentan en las estaciones de selección a fin de que los artículos se ordenen para su entrega, un proceso que se rige por algoritmos que garantizan que los artículos se empaquen de manera inteligente. Por ejemplo, los artículos frágiles se sitúan en la parte superior, las bolsas tienen un peso uniforme y cada orden está optimizada para que quepa en la menor cantidad de bolsas, lo que reduce el uso de plástico. Las bolsas también son reciclables, lo que refleja el compromiso de Kroger con Zero Hunger | Zero Waste para liberar a sus comunidades del hambre y los residuos.

Las soluciones de refrigeración de extremo a extremo de Kroger mantienen los productos frescos una vez que se cargan en una furgoneta de entregas refrigerada y personalizada, que puede almacenar hasta 20 pedidos. Los poderosos algoritmos de aprendizaje automático optimizan las rutas de entrega, considerando factores como las condiciones de la carretera y la eficiencia óptima del combustible. Las furgonetas pueden viajar hasta 90 minutos con pedidos desde el centro y las instalaciones para realizar las entregas. Los asociados de la planta entregarán los pedidos dentro de su área de servicio, agregando códigos ZIP a medida que crece la demanda.

Kroger opera actualmente centros de distribución para el cliente en Monroe, OH, Groveland, FL, Forest Park, GA (Atlanta), Pleasant Prairie, WI, Dallas, TX, Romulus, MI (Detroit) y Aurora, CO, con centros adicionales proyectados para California, Frederick, MD, Phoenix, AZ, Cleveland, OH, Charlotte, NC, así como en el sur de Florida y el noreste.

*Los clientes de Jacksonville, Miami y Tampa pueden pedir alimentos frescos para su entrega en Kroger.com o en la aplicación Kroger, establecer una cuenta de lealtad de Kroger y ganar puntos para ahorrar en combustible en las estaciones Shell participantes.

Recursos para los medios

Para descargar fotografías y videos de Kroger Delivery, visite aquí.

Acerca de Kroger

En Kroger Co. (NYSE: KR), somos Fresh for Everyone™ y nos dedicamos a nuestro propósito: To Feed the Human Spirit®. Somos, en toda nuestra familia de empresas, casi medio millón de asociados que atienden a más de 11 millones de clientes a diario a través de una experiencia de compra perfecta con una variedad de nombres de marca. Estamos comprometidos a crear comunidades #ZeroHungerZeroWaste para 2025. Para obtener más información sobre nosotros, visite nuestra sala de prensa y nuestro sitio web de relaciones con inversionistas.

Acerca de Ocado Group

Ocado Group es una compañía tecnológica con sede en el Reino Unido admitida para operar en la Bolsa de Valores de Londres (Teletipo OCDO). Ofrece soluciones integrales de suministro de alimentos online a algunos de los minoristas más grandes del mundo y tiene una participación del 50 % de Ocado Retail Ltd en el Reino Unido en una empresa conjunta con Marks & Spencer. Ocado se ha dedicado durante dos décadas a innovar para ofrecer abarrotes online, invirtiendo en una amplia base tecnológica que incluye robótica, IA y aprendizaje automático, simulación, previsión e inteligencia de vanguardia.

